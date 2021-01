FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 207 (209) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CARETECH PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IP GROUP PRICE TARGET TO 132 (105) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VODAFONE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 155 (148) PENCE - BERNSTEIN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1005 (1030) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS SEVERN TRENT TARGET TO 2520 (2560) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 65 (55) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1850 (1600) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1020 (1000) PENCE - 'MARKET-PERF' - CREDIT SUISSE CUTS BUNZL TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2250 (2700) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 3350 (3600) P - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS INTERTEK TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 5900 (6300) P - CREDIT SUISSE RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 465 (400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES IWG PRICE TARGET TO 425 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 360 (275) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 284 (267) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2620 (2325) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 425 (375) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 355 (350) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 80 (63) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES M&G PRICE TARGET TO 210 (195) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 795 (740) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1510 (1400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1160 (980) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 310 (265) P - HOLD - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 594 (589) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 220 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 220 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 233 (217) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1261 (1216) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 16560 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 188 (189) P - 'EW' - MORGAN STANLEY RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 431 (422) P - EQUAL-WEIGHT - RBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 70 (50) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5000 (5300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1375 (1175) PENCE - 'NEUTRAL'



