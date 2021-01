MyHeritage, die weltweit führende Online-Plattform, mit der Sie Ihre Vergangenheit entdecken und Ihre Zukunft gestalten können, gibt heute bekannt, dass es ein Rennteam der Rallye Dakar 2021 sponsert. Dabei handelt es sich um das weltweit wichtigste Offroad-Langstreckenrennen, das derzeit in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Das MyHeritage-Team besteht aus dem Fahrer Danny Pearl, einem erfahrenen Piloten aus dem Offroad-Rennsport, und dem Copiloten Charly Gotlib, der mittlerweile mehr als 30 Mal an der Rallye Dakar teilgenommen und von den Organisatoren des Rennens die Ehrenauszeichnung "Dakar Legend" erhalten hat. Das Team wird von Danny Pearls Sohn Omer geleitet. Omer Pearl leitete das Pearl Racing Team bereits in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Rennen in aller Welt. Das Team tritt bei der Rallye Dakar als MyHeritage Team in der Kategorie Leichtfahrzeuge an.

Als internationaler Marktführer im Bereich der Familiengeschichtsforschung und für das Auffinden von Verwandten entwickelt MyHeritage innovative Such- und Abgleichstechnologien. Das Unternehmen verfügt über eine globale Datenbank historischer Aufzeichnungen, die Millionen von Menschen dabei unterstützen, ihre Familiengeschichte zu erforschen. Das Sponsoring eines Teams, das von einem Vater-Sohn-Duo geleitet wird, versteht sich bei MyHeritage von selbst. Das Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte von Kooperationen mit Spitzensportlern, Sportteams und Persönlichkeiten aus der Kultur zurück, die Familiengeschichte kennenlernen, mit Verwandten in Kontakt treten und das Wissen um ihre eigenen Wurzeln betonen möchten.

Danny und Omer Pearl gründeten das Pearl Racing Team aufgrund ihrer Leidenschaft für den Motorsport. Das Team tritt seit vielen Jahren in der SSV-Kategorie an und nimmt an zahlreichen internationalen Rennsportveranstaltungen teil.

Die Rallye Dakar gilt als das härteste, anspruchsvollste Offroad-Rennen der Welt, das zum zweiten Mal in Saudi-Arabien stattfindet. Zuvor wurde die Rallye ein Jahrzehnt lang in Südamerika ausgetragen. Das Rennen erstreckt sich über mehr als 7.000 Kilometer und 12 Tage in der sehr anspruchsvollen, doch wunderschönen saudischen Landschaft. Das diesjährige Rennen startete in Dschidda und durchquert die gesamte arabische Wüste auf einem Rundkurs. Tag für Tag wird das Team unter extremsten Bedingungen navigieren, wobei ein vom Rallye-Veranstalter erstelltes Roadbook zum Einsatz kommt.

"Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Erforschung und Entdeckung der Familiengeschichte freuen wir uns sehr, ein aus Vater und Sohn bestehendes Team zu unterstützen, das an einem der schwierigsten Rennen der Welt teilnimmt", so Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage. "Gerade in diesen schwierigen Zeiten wissen wir zu schätzen, wie wichtig es ist, Familienangehörige zu unterstützen, die auf mutige, kreative Weise als Team zusammenarbeiten, um das Unmögliche zu erreichen. Genau wie die Rallye Dakar kann auch die Familiengeschichtsforschung eine unterhaltsame, abenteuerliche Reise sein."

"Wir gehen mit großem Stolz und sehr gespannt in dieses legendäre Rennen", so Omer Pearl. "Wir sind davon überzeugt, dass Entschlossenheit und Beharrlichkeit zum Erfolg führen. Unser Familienzusammenhalt ist eine der treibenden Kräfte für unseren Erfolg. Wir hoffen, dass unser Einsatz auch andere Familien dazu beflügeln wird, sich zusammenzuschließen und gemeinsam ihre Träume zu verwirklichen."

Die Rally Dakar findet vom 3. bis zum 15. Januar 2021 statt.

Über MyHeritage

MyHeritage ist die weltweit führende Online-Plattform für die Entdeckung und Erforschung der Familiengeschichte. Mit Milliarden von historischen Aufzeichnungen und Stammbaumprofilen sowie dank ausgefeilter Abgleichstechnologien ermöglicht MyHeritage Nutzern, ihre Vergangenheit zu entdecken und ihre Zukunft zu gestalten. MyHeritage DNA wurde 2016 eingeführt und hat sich mit über 4,6 Millionen Nutzern zu einer der weltweit größten DNA-Verbraucherdatenbanken entwickelt. Seit 2020 bietet MyHeritage darüber hinaus die Möglichkeit, weltweit führende Technologien zur Optimierung und Kolorierung historischer Fotos zu nutzen. MyHeritage ist die beliebteste Plattform für DNA-Tests und für die Familiengeschichtsforschung in Europa. www.myheritage.com

