Tracking-Gadget-Pionier Tile arbeitet an einer Antwort auf Apples noch unangekündigte Airtags. Die neue Tile-Generation soll, wie Apples und auch Samsungs Lösung, nicht nur auf Bluetooth, sondern auch auf Ultrabreitband-Chips (UWB) setzen und präziser funktionieren. Zwar hat Apple seine seit 2020 umfangreich geleakten und seit 2019 erwarteten Airtags noch immer nicht offiziell angekündigt, dennoch sorgt sich Marktführer Tile um seine Existenz. Nicht nur hat sich das Unternehmen seither neue Partner wie HP, Bose und Skullcandy an Bord geholt, die die Tracking-Technologie in ihre Produkte integrieren; Tile bereitet auch eine eigene Tracking-Lösung mit ...

