Ein kurzzeitiger Ausfall der Routenplanung mit Apple Karten hat für Misstrauen gegenüber dem Konzern gesorgt. Vermutet wurde, Apple wolle Menschen die Reise nach Washington, D.C. erschweren. Will Apple nicht, dass Menschen zu den angekündigten Protesten gegen die Anerkennung der Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen durch den Kongress am Mittwoch nach Washington reisen? Ja, sagen manche, die am Dienstag das Problem hatten, über Apples Kartendienst eine Route zum Ort des Geschehens berechnen lassen zu wollen. Schlechter Straßenzustand um Washington? Statt der üblichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...