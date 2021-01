Frankfurt (ots) -- Neues Logo mit symmetrischen, rhythmischen und aufsteigenden Elementen symbolisiert Selbstvertrauen und Engagement für die Kunden- Neuer Slogan: "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert")- Zur Vorstellung des Logos veranstaltete Kia ein Feuerwerk mit 303 Pyro-Drohnen und stellte damit einen Guinness-Weltrekord auf- Neue Zielsetzung und Strategie werden am 15. Januar vorgestellt Kia hat sein neues Firmenlogo und seinen neuen globalen Markenslogan veröffentlicht. Sie symbolisieren den umfassenden Umbau und die neue Zielsetzung der Marke. Mit der Einführung des neuen Logos unterstreicht das Unternehmen seine Ambitionen, durch eine Neuausrichtung nahezu aller Geschäftsbereiche eine führende Position in der zukünftigen Mobilitätsindustrie zu übernehmen.Das Logo steht sowohl für das neue Markenziel als auch für die Werte, die Kia den Kunden im Hinblick auf künftige Produkte und Services sowie den damit verbundenen Erlebnissen verspricht. Kia besiegelt sein Markenversprechen auch dadurch, dass das Logo einer handschriftlichen Signatur ähnelt. Die rhythmische, ununterbrochene Linie des Schriftzugs symbolisiert das Bestreben, für inspirierende Momente zu sorgen, während dessen Symmetrie Selbstvertrauen zum Ausdruck bringt. Die aufsteigende Tendenz des Logos ist ein Sinnbild für die wachsenden Ambitionen der Marke, besonders aber dafür, was sie den Kunden zu bieten hat."Das neue Kia-Logo unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, zum Inbegriff von Veränderung und Innovation zu werden", sagt Ho-sung Song, Präsident und CEO von Kia. Die Automobilindustrie befindet sich in einem rasanten Transformationsprozess, und Kia gestaltet die Veränderungen proaktiv mit. Unser neues Logo bringt zum Ausdruck, dass wir Kunden inspirieren möchten, während sich ihre Mobilitätsbedürfnisse weiterentwickeln, und dass unsere Beschäftigten sich den Herausforderungen einer sich schnell verändernden Branche stellen."Vorgestellt wurde das neue Logo mit einer pyrotechnischen Präsentation der Superlative: Zur Feier des Kia-Neuanfangs zündeten 303 Pyro-Drohnen am Himmel über Incheon, Korea, in einer kunstvollen Inszenierung Hunderte von Feuerwerkskörpern. Diese Drohnenflotte erhielt einen offiziellen Eintrag in die Liste der Guinness World Records als "Größte Anzahl unbemannter Luftfahrzeuge zum gleichzeitigen Starten von Feuerwerkskörpern". Die eindrucksvolle Vorführung ist im globalen YouTube-Kanal von Kia zu sehen (https://youtu.be/s61_IsjqLzc).Neue Zielsetzung und Strategie werden am 15. Januar vorgestelltZusammen mit dem Logo hat Kia seinen neuen Slogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") veröffentlicht. Die Details der neuen Markenstrategie, inklusive Markenzweck und -philosophie sowie deren Anwendung auf die künftige Produktplanung, werden bei dem Online-Event "New Kia Brand Showcase" am Freitag, 15. Januar, um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit vorgestellt. Die Veranstaltung wird im globalen YouTube-Kanal von Kia übertragen.Die Einführung des neuen Logos folgt der Bekanntgabe der langfristigen Geschäftsstrategie "Plan S" im vergangenen Jahr. Kia strebt damit neben anderen Zielen eine führende Position im globalen Automobilmarkt an. Die Schwerpunkte der Strategie bilden die Popularisierung von Elektrofahrzeugen und die Einführung vielfältiger Mobilitätsdienste, jeweils zugeschnitten auf die Bedürfnisse und Vorlieben unterschiedlicher Kundengruppen sowie lokaler Märkte.Dieser Pressetext liegt auch als pdf-Datei bei. Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter press.kia.com/de (http://press.kia.com/de/).Über KiaKia ist ein Mobilitätsanbieter, der seine Kunden durch Bewegung inspirieren möchte. Das 1944 gegründete Unternehmen ist seit mehr als 75 Jahren in der Mobilitätsbranche tätig. Es hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in über 190 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die besten Fortbewegungsarten zu erkunden.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 fast verdoppelt.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters, die 39 Märkte betreut. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).