Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitäten am Primärmarkt nehmen Fahrt auf, so die Analysten der Helaba.So habe sich neben der Swedbank auch die Société Générale mit einer Non-preferred-Senior-Anleihe aus der Deckung gewagt. Die französische Bankengruppe BPCE habe 6- und 10-jährige Anleihen versteigert. Das Interesse der Investoren an höher verzinsten Bankanleihen sei groß, wenngleich die Risikobereitschaft etwas nachgelassen habe. So sei der ITRAXX Senior Financials zeitweise über die 60er Marke und damit auf ein Zweiwochenhoch gestiegen. Zwar werde die Verlängerung des Lockdowns die Wahrscheinlichkeit von Unternehmensinsolvenzen und Kreditausfällen tendenziell erhöhen, allerdings seien die Geschäftsbanken auf schwierige Zeiten gut vorbereitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...