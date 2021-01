DJ Unitedhealth kauft Change Healthcare für 7,84 Mrd US-Dollar

Von Colin Kellaher

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Krankenversicherer Unitedhealth kauft für rund 7,84 Milliarden US-Dollar die Change Healthcare Inc. Je Aktie von Change Healthcare, einem Technologieunternehmen für das Gesundheitswesen, zahlt die Unitedhealth Group nach eigenen Angaben vom Mittwoch 25,75 Dollar. Das ist ein Aufschlag von fast 41 Prozent zum Schlusskurs der Change-Healthcare-Aktie von 18,24 Dollar am Dienstag. Unitedhealth aus dem US-Bundesstaat Minnesota will Change Healthcare mit seiner Optum-Sparte für Gesundheitsdienstleistungen zusammenführen.

Unitedhealth erklärte weiter, dass mit der Blackstone Group verbundene Private-Equity-Fonds, die etwa 20 Prozent von Change Healthcare besitzen, dem Deal zugestimmt haben. In der zweiten Jahreshälfte 2021 soll die Transaktion abgeschlossen werden. Unitedhealth geht davon aus, dass die Übernahme im Jahr 2022 einen Beitrag von 50 Cent zum bereinigten Gewinn je Anteilsschein beitragen wird. Die Aktien von Change haussieren im vorbörslichen Handel um 38,4 Prozent auf 25,25 Dollar.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2021 06:40 ET (11:40 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.