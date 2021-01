Amsterdam - Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs des US-Biotechnologieunternehmens Moderna gegeben. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) habe die Daten zur Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs "gründlich bewertet und einvernehmlich empfohlen, dass die Europäische Kommission eine formelle bedingte Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt", hieß es in einer Mitteilung der Behörde am Mittwoch.



Bedingt heißt, dass nur Personen ab 18 Jahren geimpft werden sollen. Die EU-Kommission muss der Empfehlung noch zustimmen, was allerdings nur als Formalität gilt und vermutlich binnen Stunden geschieht. Das Produkt von Moderna ist der zweite in der EU zugelassene Impfstoff gegen das Coronavirus. Bereits am 21. Dezember war der Wirkstoff der Hersteller Pfizer und Biontech freigegeben worden.



Entscheidungen über weitere Impfstoffe werden in den kommenden Wochen und Monaten erwartet. Zu den aussichtsreichsten zählt unter anderem der in Großbritannien bereits zugelassene Wirkstoff von Astrazeneca.

MODERNA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de