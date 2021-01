DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Finnland und Schweden bleiben die Börsen wegen des Dreikönigtags geschlossen.

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des orthodoxen Weihnachtsfests geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.715,25 -0,24% -0,42% Euro-Stoxx-50 3.580,15 +0,91% +0,77% Stoxx-50 3.141,72 +0,75% +1,08% DAX 13.777,93 +0,93% +0,43% FTSE 6.768,27 +2,36% +2,35% CAC 5.606,76 +0,76% +1,00% Nikkei-225 27.055,94 -0,38% -1,41% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,34 -0,56

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,08 49,93 +0,3% 0,15 +3,2% Brent/ICE 53,85 53,60 +0,5% 0,25 +4,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.947,62 1.949,40 -0,1% -1,79 +2,6% Silber (Spot) 27,49 27,55 -0,2% -0,06 +4,2% Platin (Spot) 1.107,48 1.116,28 -0,8% -8,80 +3,5% Kupfer-Future 3,69 3,64 +1,4% +0,05 +5,0%

Die Ölpreise bauen ihre kräftigen Vortagesgewinne noch aus. Die Länder der Opec+ haben sich darauf geeinigt, die Förderung erst im Februar und März leicht zu erhöhen. Die überraschende Entscheidung der Opec+, die Fördermenge vorerst konstant zu halten, und die einseitige Entscheidung Saudi-Arabiens, eine Förderkürzung von einer Million Barrel pro Tag vorzunehmen, haben den WTI-Rohöl-Futures Auftrieb gegeben, hieß es von IG.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Verlusten wird der S&P-500 am Mittwoch zum Start erwartet. Den Anlegern missfällt, dass mit großer Sicherheit die Demokraten die beiden Senatssitze in Georgia erobert haben und damit der künftige Präsident Joe Biden mit einer faktischen Mehrheit in beiden Kongress-Häusern "durchregieren" kann. Die Teilnehmer schätzen eher "Patt"-Situationen, weil dann die staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft begrenzt bleiben. Während die Futures auf den S&P-500 0,2 Prozent nachgeben, stürzen die Futures der technologielastigen Nasdaq-Indizes um rund 2 Prozent ab. Dahinter steckt die Sorge, dass die Demokraten die Technologiegiganten stärker regulieren werden. Am Gesamtmarkt dagegen werden "nur" höhere Steuern befürchtet. Die Aktien der großen Technologieunternehmen wie Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft oder Netflix geben jeweils über 2 Prozent ab.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +60.000 Stellen zuvor: +307.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,3 zuvor: 58,4 16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Angesichts eines wahrscheinlich doppelten Wahlsieges in Georgia und der damit verbundenen Stärkung der Demokraten kommt es global zu kräftigen Umschichtungen. Gesucht sind Konjunktur- und Value-Werte mit der Hoffnung auf Infrastrukturmaßnahmen, abverkauft werden die Aktien von Technologieunternehmen, denen Regulierungen drohen könnten. Das Risiko, dass die Demokraten auch höhere Steuern durchsetzen könnten, wird derweil ignoriert. Zyklische Branchen werden gesucht. An der Spitze liegt der Bankensektor mit einem Aufschlag von 4,6 Prozent. Hier stützen auch die gestiegenen US-Anleihezinsen. Sehr fest präsentiert sich auch der Ölsektor mit Aufschlägen von 3,4 Prozent. Neben den bereits beschriebenen Gründen stützt auch, dass sich die Opec+ auf eine nur leichte Erhöhung der Fördermengen geeinigt hat. Mit der Aktie von Greggs geht es in London um 8,4 Prozent nach oben. Für die Analysten der UBS sind die Umsätze höher als erwartet ausgefallen und der Vorsteuerverlust dagegen geringer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:00 Uhr Di, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,2339 +0,35% 1,2315 1,2280 +1,0% EUR/JPY 126,82 +0,40% 126,53 126,17 +0,6% EUR/CHF 1,0810 +0,08% 1,0809 1,0797 -1,5% EUR/GBP 0,9041 +0,17% 0,9037 0,9022 +1,2% USD/JPY 102,80 +0,07% 102,73 102,74 -0,5% GBP/USD 1,3645 +0,16% 1,3629 1,3611 -0,2% USD/CNH (Offshore) 6,4378 +0,00% 6,4379 6,4408 -1,0% Bitcoin BTC/USD 34.910,50 +1,69% 35.294,50 32.557,36 +20,2%

Am Devisenmarkt scheint der Rückgang des Dollar kein Ende nehmen zu wollen. Der Euro rückt um rund 0,4 Prozent vor auf 1,2344 Dollar, den höchsten Stand seit April 2019. Der Dollar-Index gibt 0,2 Prozent nach. Gedrückt wird die US-Devise von der Erwartung steigender Staatsausgaben im Gefolge einer demokratischen Agenda.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend freundlich - Teilnehmer sprachen übergeordnet von Zurückhaltung vor den Ergebnissen der wichtigen Stichwahl für den US-Senat in Georgia. Einzig in Tokio drückten die Corona-Pandemie-Sorgen den Nikkei-225 um weitere 0,4 Prozent ins Minus. Am Donnerstag will Premierminister Yoshihide Suga eine Entscheidung treffen, ob für Tokio und drei benachbarte Präfekturen aufgrund der nach wie vor hohen Zahl an Neuinfektionen der Ausnahmezustand verhängt wird. Mit Kursabschlägen zeigten sich in Tokio vor allem die Technologiewerte. Der Schanghai-Composite drehte am Handelsende wieder ins Plus und gewann 0,6 Prozent auf 3.551 Punkte - es war bereits der fünfte Handelstag in Folge mit Gewinnen. Der Hang-Seng-Index stieg um 0,3 Prozent. Die Erwartung einer anhaltenden konjunkturellen Erholung und die Hoffnung auf eine Entspannung im Verhältnis zwischen den USA und China trieben die Kurse an, hieß es. Der Kospi rutschte im späten Handel noch ins Minus und schloss mit einem Abschlag von 0,8 Prozent. Für die Aktien von Samsung Electronics ging es um 2,0 Prozent nach unten, Hyundai Motor verloren 3,3 Prozent, nach zuletzt sieben Handelstagen mit Aufschlägen. In Sydney fiel der S&P/ASX-200 um 1,1 Prozent. Hier sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen, nachdem der Index den besten Jahresstart seit 2001 verzeichnet hatte, hieß es. Vor allem der Technologie-Sektor stand unter Abgabedruck und verlor 3,5 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich zur Wochenmitte unverändert. Am Primärmarkt zieht das Geschäft bereits wieder an. Weiterhin ist dort ein gutes Kaufinteresse zu beobachten. Während die ersten Preisüberlegungen (IPT) des 750 Millionen Euro schweren achtjährigen Bonds des Bahntechnikkonzerns Alstom (Baa2) bei Mid-Swap (MS) plus 85 Basispunkten lagen, konnte die Anleihe bei MS plus 50 Basispunkten untergebracht werden. Die Nachfrage nach dem Papier war nach Aussage der DZ Bank sehr gut und lag bei über 4 Milliarden Euro. Auch die VW-Tochter VW Leasing hatte ein Mehrfaches ihres Emissionsvolumens unterbringen können. In Schlussfolgerung ist weiterhin genügend Liquidität auf der Suche nach positiver Rendite unterwegs.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VW drohte im Oktober bei Kernmarke Jahresverlust - Magazin

Dem VW-Konzern drohte einem Medienbericht zufolge im Oktober für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebniseinbruch bei seiner Hauptmarke VW Pkw. Aktuell geht Volkswagen Unternehmenskreisen zufolge indes "nicht davon aus, bei der Marke VW im Gesamtjahr einen Verlust eingefahren zu haben", wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person Dow Jones Newswires sagte.

Rheinmetall liefert Bundeswehr für 543 Millionen Euro neue Lkw

Rheinmetall profitiert vom Konjunkturpaket der Bundesregierung. Der Rüstungskonzern wird in diesem und im nächsten Jahr der Bundeswehr insgesamt 1.000 zusätzliche Militär-Lkw im Gesamtwert von rund 389 Millionen Euro liefern. Der Auftrag wird aus den Zusatzmitteln des Konjunkturpaketes finanziert und ergänzt einen Rahmenvertrag aus dem Jahr 2017 über 2.271 Fahrzeuge. Davon ruft die Bundeswehr in diesem Jahr weitere 401 Lkw ab.

Sartorius übernimmt Chromatographie-Prozessanlagen von Novasep

Der Laborausrüster Sartorius übernimmt über seinen Teilkonzern Sartorius Stedim Biotech die Chromatographie-Prozessanlagen-Sparte des französischen Life-Science-Unternehmens Novasep und stärkt damit seine Position im Downstream-Bioprocessing. Der Kaufpreis soll erst nach Erhalt der notwendigen behördlichen Genehmigungen bekannt gegeben werden.

Michelin will in drei Jahren bis zu 2.300 Stellen abbauen

PARIS (Dow Jones)--Der französische Reifenhersteller Michelin will seine Struktur vereinfachen und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Im Rahmen des neuen Strategieplans könnten in den nächsten drei Jahren bis zu 2.300 Stellen wegfallen.

Italien schließt Regierungsbeteiligung an Stellantis nicht aus

