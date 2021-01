ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Brenntag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analyst Andy Grobler passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Chemikalienhändler an die jüngsten Wechselkursentwicklungen sowie das erwartete Wachstum im Geschäftsjahr 2021 an. Die Änderungen seien aber nur geringfügig. Brenntag dürfte, was Wachstum von Gewinn und Margen angehe, auf Kurs bleiben./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 05:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A1DAHH0