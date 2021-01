Schwalbach am Taunus (ots) - "Sich in der eigenen Haut wohlfühlen": woran denken Sie, wenn Sie diese Redewendung lesen? Unsere Haut ist eben nicht nur das größte Organ unseres Körpers. Sie ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir uns wohlfühlen. Damit gehen auch das Gefühl von Schutz und Geborgenheit einher.Fakten über die sensible Haut von Neugeborenen"Besonders die Haut von Neugeborenen ist sehr empfindlich", weiß Dr. Barbara Kunz, Dermatologin und Kinderhautexpertin. "Die Hautzellen eines Babys sind kleiner und die Hornschicht dünner als bei Erwachsenen. Zudem hat die Babyhaut noch nicht die mechanische Festigkeit der Erwachsenenhaut erreicht. Sie ist deshalb empfindlicher gegenüber Reibungen und ist auch insgesamt leichter irritierbar."Um den Ansprüchen der sensiblen Babyhaut zu genügen, sind die Pampers Premium Protection Windeln nicht nur besonders weich. Mit den neuen breiteren Flexi-Seitenflügeln bieten sie den besten und weichsten Pampers-Schutz und schmiegen sich wie eine zweite Haut sanft an den empfindlichen Babypopo an.Schutz und Sicherheit von Anfang an - die neuen Pampers Premium Protection WindelnWas haben alle Eltern und Pampers gemeinsam? Sie wollen für Babys nur das Beste: Den weichsten und besten Schutz für Babys sensible Haut und einen Auslaufschutz, auf den sie sich verlassen können. Ausgestattet mit neuen breiteren Flexi-Seitenflügeln, passen sich die Pampers Premium Protection Windeln sanft an jede Bewegung der Babyhüfte an, ohne dabei zu verrutschen. Der verbesserte Windelkern saugt Flüssigkeit schneller auf und schützt Babys Haut vor unangenehmer Nässe. Zudem verfügen die Pampers Premium Protection Windeln auch weiterhin in den Größen 1 und 2 über den beliebten Urin-Indikator. Dieser Indikator wechselt seine Farbe, sobald es Zeit für einen Windelwechsel wird und bietet Eltern eine wertvolle Orientierung.Made with love - Das Pampers VersprechenPampers Windeln werden in Europa und ausschließlich in eigenen Werken produziert, wie z.B. im Pampers Werk in Euskirchen. So sind fast alle Pampers, die im Laden gekauft werden können, Made in Germany - und natürlich made with love! Wie alle Windeln von Pampers sind die Premium Protection Windeln von Dermatest getestet und nach dem unabhängigen STANDARD 100 von OEKO-TEX® zertifiziert.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com (http://www.pg.com) und www.twitter.com/PGDeutschland (http://www.twitter.com/PGDeutschland).Pressekontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGSulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am TaunusDajana Daechert, + 49 6196 89 - 1924, daechert.d@pg.comRPM - revolutions per minute Gesellschaft für Kommunikation mbHChausseestraße 8E, 10115 BerlinAdele Stoppel, +49 30 4000 66 26, adele.stoppel@rpm-berlin.comOriginal-Content von: Pampers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72390/4805770