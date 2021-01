Los Angeles und Marseille, Frankreich (ots/PRNewswire) - PAPER COSMETICS, die angesagte Marke für nachhaltige Deodorants mit Sitz in Los Angeles, hat ihre erste Finanzierungsrunde unter der Leitung von OBRATORI und Cristina Carlino, der bemerkenswerten Gründerin von Philosophy skincare, abgeschlossen. Die Marke wird die Mittel nutzen, um das Wachstum ihres DTC-Geschäfts zu unterstützen, das Marketing zu beschleunigen und die Reichweite der Marke zu vergrößern.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8836751-obratori-supports-californian-startup-paper-cosmetics/Paper Cosmetics ist eine nachhaltige, schlank gestaltete Marke, bereit für die Übernahme durch den Massenmarkt und DTC-Wachstum. Das US-Start-up unter der Leitung von Daniel Roescheisen bietet eine Reihe von Zero-Waste-Deodorants an, die sich an Kunden richten, die Wert auf saubere, umweltfreundliche und vor allem wirksame Produkte legen!OBRATORI arbeitet mit jungen Unternehmern zusammen, um verantwortungsvolle Produkte zu schaffen, die das Wohlergehen der Menschheit zum Ziel haben.Cristina Carlino gibt an, dass die starke Markenbotschaft, die Produktwirksamkeit, das schlanke Design und das Wachstumspotenzial die Hauptgründe für ihre Investitionsentscheidung sind.Amaury Godron, Co-Leiter von OBRATORI: "Wir unterstützen innovative Projekte, was unseren starken Glauben an nachhaltige und innovative Lösungen demonstriert. OBRATORI unterstützt das Unternehmertum mit denselben Werten, die auch die L'OCCITANE Gruppe vertritt. Die Schöpfer innovativer Produkte schaffen ein Vertrauensverhältnis zwischen Kosmetikherstellern und Endverbrauchern."Daniel Roescheisen sagt: "Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, Partner eines so starken Investmentteams zu werden. Es bedeutet uns sehr viel, dass OBRATORI und Cristina Carlino an uns und die Zukunft der Marke glauben. Es zeigt auch deutlich die Richtung, in die unsere Bäder der Zukunft gehen werden, in denen Einwegplastik keine Zukunft hat. Wir setzen uns auf spielerische Art und Weise für Veränderungen ein, mit Produkten, die für uns und unsere Zukunft funktionieren."OBRATORI, mit Hauptsitz in Marseille, wird dem strategischen Entwicklungsausschuss von Paper Cosmetics beitreten. "Wir helfen jungen Unternehmen, deren Lösungen nachweislich effektiv und zukunftsfähig sind", sagt Ingo Dauer, Co-Geschäftsführer von OBRATORI. "Für OBRATORI ist dies die erste ausländische Startup-Investition. Das Vorantreiben eines nachhaltigeren Konsums und die Sicherstellung von Qualitätsprodukten sind für uns selbstverständlich. PAPER COSMETICS ist die Antwort auf eine klare Kundennachfrage."Informationen zu OBRATORI - L'OCCITANE Innovation LabOBRATORI ist der VC-Fonds und Accelerator der L'OCCITANE Gruppe. Der Fonds unterstützt ehrgeizige Projekte mit dem Ziel, über eine Minderheitsbeteiligung in Early-Stage-Startups zu investieren und diese bei ihrer Wertschöpfung zu unterstützen.Informationen zu Paper CosmeticsPaper Cosmetics ist die neue nachhaltige Deodorant-Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, Ihr Badezimmer aufzuräumen. Jedes Deodorant wurde über zwei Jahre entwickelt und besteht aus natürlichen, sicheren und sauberen Inhaltsstoffen in einer umweltfreundlichen Papierverpackung.Video:Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1394840/PAPR_Paper_Cosmetics_Natural_Deodorant.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/748567/OBRATORI_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1394841/PAPR_Logo.jpg Pressekontakt:Julie Geret,julie.geret@obratori.com. Kim Eberle, kim@papercosmetics.comOriginal-Content von: OBRATORI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151662/4805796