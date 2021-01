Amazon soll an einem Schlaftracker arbeiten, der mithilfe von Radarwellen Atemaussetzer und Apnoen feststellen kann. Healthtech boomt - kein Wunder, dass Tech-Unternehmen uns nicht nur das Smartphone als quasi allwissenden Begleiter an die Hand geben, sondern sich auch um unser Wohlbefinden kümmern wollen. Neben Schrittezählen und Kalorienverbrauch geht es auch um einen gesunden Schlaf. Amazon soll an Schlaftracker arbeiten Wie Business Insider (Paywall) erfahren haben will, arbeitet Amazon an einem Device, ...

