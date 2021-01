Frankfurt (www.fondscheck.de) - Für US-Technologieaktien war 2020 erneut ein ausgezeichnetes Jahr, so Jonathan Curtis, Manager des Franklin Technology Fund (ISIN LU0109392836/ WKN 937446) bei Franklin Templeton.Die COVID-19-Pandemie habe einen digitalen Transformationstrend beschleunigt, der keinerlei Anzeichen auf Abkühlung erkennen lasse. Jonathan Curtis von der Franklin Equity Group erkläre, warum die Pandemie seiner Meinung nach für viele Unternehmen den Beginn ihrer digitalen Reise markiere. Zudem verrate er seine Gedanken darüber, was der Branche bevorstehen könnte, sobald ein Impfstoff verteilt werde, und welche Themen er im Auge behalte, wenn im Januar eine neue US-Regierung die Zügel in die Hand nehme. ...

