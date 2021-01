DJ Krupp-Stiftung entsendet Stefan Buchner in Thyssen-Aufsichtsrat

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Krupp-Stiftung will den früheren Daimler-Manager Stefan E. Buchner in den Aufsichtsrat von Thyssenkrupp schicken. Der 60-jährige Wirtschaftsingenieur soll mit Ablauf der Hauptversammlung am 5. Februar Nachfolger des vorzeitig ausscheidenden Lothar Steinebach werden, teilte die Stiftung in Essen mit. Buchner leitete bis zum vergangenen September das Mercedes-Benz-Lkw-Geschäft.

Die Krupp-Stiftung - mit 21 Prozent größte Einzelaktionär des Ruhrkonzerns - macht dabei von ihrem umstrittenen Entsenderecht Gebrauch. Die übrigen Aktionäre haben damit keine Mitsprache bei dieser Personalie.

January 06, 2021

