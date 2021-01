Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger am Mittwoch den jüngsten Rücksetzer für Zukäufe genutzt.Die Zulassung eines zweiten Impfstoffs in der Europäischen Union und die Hoffnung auf ein noch umfangreicheres US-Konjunkturpaket trieb den DAX vor allem am Nachmittag mit Unterstützung der ebenfalls robusten Wall Street an. Bei gut 13.919,23 Punkten erreichte er ein Rekordhoch.Von den verlängerten ...

