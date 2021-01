US-Dollar gewinnt in der amerikanischen Sitzung an Schwung - Der Dow Jones erreicht Rekordhochs, die US-Renditen steigen stark an - Der USD/JPY steigt um mehr als 50 Punkte und verzeichnet den besten Tag seit einem Monat, was durch höhere US-Renditen und der hohen Risikobereitschaft begünstigt wird. Das Paar prallte von den niedrigsten Werten seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...