Gestern noch Achterbahnfahrt, heute wieder kräftig aufwärts. Was war die Ursache für den schnellen Stimmungsumschwung?Zum Xetra-Schluss stand der deutsche Leitindex DAX 1,8 % höher bei 13.892 Punkten und damit auf einem neuen Allzeithoch. Der Impuls von der Wall Street sorgte dabei für kräftigen Rückenwind. Dort steht der Dow Jones Industrial aktuell 530 Punkte bzw. 1,74 % höher bei 30.920 Punkten. Auslöser waren Marktbeobachtern zufolge wieder einmal die Angst, etwas zu verpassen. Diese Angst hat offenbar viele Anleger dazu getrieben, ihre Zweifel an der nahtlosen Fortsetzung des Aufwärtstrends beiseite zu schieben und wieder in zu kaufen.Unter den Einzelwerten im DAX lagen heute die konjunktursensiblen Finanzwerte vorne. Die Aktie der Deutschen Bank (DE0005140008) stieg 5,99 %, fast ebenso stark jene der Allianz (DE0008404005) mit 5,2 %.

