DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn wird vor 2025 kaum in der Lage sein, ihre Investitionen in neue Züge oder Werkstätten selbst zu finanzieren. Es fehlen mehr als 10 Milliarden Euro wegen der Pandemie. Das geht aus internen Unterlagen des Konzerns hervor. Der Staatskonzern soll zwar 5 Milliarden Staatshilfe bekommen, wird sich trotzdem aber mehr verschulden müssen. Kommt das Hilfspaket der Bundesregierung nicht bald, dürfte der Schuldenberg schon in diesem Jahr auf 35 Milliarden Euro steigen. 2019 waren es noch 24 Milliarden Euro. (Handelsblatt)

RWE - RWE will beim weltweiten Rennen um Wind- und Solarparks eine führende Rolle spielen. "Wir haben vor Konkurrenz keine Angst", sagte Markus Krebber, Finanzvorstand und designierter Konzernchef. "RWE verfügt über eine hochqualifizierte Mannschaft mit jahrelanger Erfahrung, eine gut gefüllte Projektpipeline und die notwendige Finanzkraft", betonte Krebber. "Das ist unsere Basis, um unsere Rolle als eines der weltweit führenden Unternehmen bei den erneuerbaren Energien zu festigen und auszubauen." (Handelsblatt)

MLP - Der Finanzvertrieb MLP will groß in das Geschäft mit der Industrie einsteigen. Das Wieslocher Unternehmen steht kurz vor der Übernahme der RVM Versicherungsmakler in Eningen bei Reutlingen. Beide Firmen wollten dazu nichts sagen. RVM wird von den Geschäftsführern Erich Burth und Michael Friebe kontrolliert. Der Makler betreut mit mehr als 200 Mitarbeitern vor allem große mittelständische Unternehmen und kauft für sie Versicherungen ein. Er kam 2019 auf rund 25 Millionen Euro Umsatz. Für eine Übernahme von 100 Prozent müsste MLP wohl 40 Millionen Euro bis 50 Millionen Euro lockermachen. (SZ)

VOLKSWAGEN - Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess sieht den Wolfsburger Autobauer in einer schwierigeren Lage als nach seiner Berufung an die Konzernspitze vor knapp zwei Jahren. "Unsere Anstrengungen, im neuen Wettbewerbsumfeld mithalten zu können, haben wir noch nicht ausreichend unter Beweis stellen können", sagte Diess der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Unsere Bewertung ist noch bei ,Old Auto' verortet." Das führe zu einem Nachteil beim Zugang zu neuen Ressourcen. Die Cashflow-Schwäche im operativen Geschäft verstärkt die Herausforderung für VW sowie die anderen traditionellen Autohersteller und deren Zulieferer im neuen Jahr. (Börsen-Zeitung/FAZ)

PHILIPS - Der Medizintechnikkonzern Philips macht Fortschritte beim geplanten Verkauf des Geschäfts mit Haushaltsgeräten. Das niederländische Unternehmen habe die Liste der Interessenten verkleinert und mehrere potenzielle Erwerber aus Asien zu einer zweiten Gebotsrunde eingeladen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Darunter befänden sich der chinesische Finanzinvestor CDH Investments und der Haushaltsgerätehersteller TCL. Die Private-Equity-Firma Hillhouse Capital aus Hongkong und mindestens eine weitere Partei zählten ebenfalls zu den Interessenten. Philips habe auch einen Börsengang für die Haushaltsgeräte erwogen. (Börsen-Zeitung)

POSTCON - Der wichtigste Briefkonkurrent der Deutschen Post wird aufgespalten. Der Frankfurter Finanzinvestor Tempus Capital und das Management haben das Großkundengeschäft der Ratinger Postcon-Gruppe übernommen. Das abgespaltene Unternehmen, die Postcon National, bedient Behörden, Banken, Versicherungen, Energieversorger und Telekom-Unternehmen. Nach eigenen Angaben befördert es im Jahr mehr als eine halbe Milliarde Briefe. (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2021 00:09 ET (05:09 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.