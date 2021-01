Während der DAX in den letzten Tagen des Jahres noch einmal deutlich zulegen konnte, trat die Aktie von Varta mehr oder weniger auf der Stelle. Doch über den Jahreswechsel scheinen die Bullen bei dem Batteriehersteller wieder genug Kraft getankt zu haben. Die Aktie steht vor einem wichtigen charttechnischen Kaufsignal. "Die Chance ist da, dass die Bullen im neuen Jahr wieder angreifen und die Aktie in Richtung des Verlaufshochs von Anfang November bei 125,10 Euro treiben", so DER AKTIONÄR kurz vor ...

