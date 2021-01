ZÜRICH (dpa-AFX) - LafargeHolcim übernimmt die Division Firestone Building Products von Bridgestone Americas . Die Transaktion bewertet das Unternehmen mit 3,4 Milliarden US-Dollar, wie der Baustoffkonzern am Donnerstag in Zürich mitteilt. Der Kauf wird mit Barmitteln und Fremdkapital finanziert. Der geschätzte Umsatz der Einheit betrage 1,8 Milliarden Dollar pro Jahr und der Betriebsgewinn (Ebitda) 270 Millionen. Der Abschluss der Transaktion werde im zweiten Quartal erwartet und die Akquisition wirke sich ab dem ersten Jahr positiv auf den Gewinn pro Aktie (EPS) aus, schreibt LafargeHolcim weiter. Die Sparte stellt in weltweit 21 Werken kautschukbasierte Dach- und Teichabdichtungssysteme her./yr/rw/AWP/jha