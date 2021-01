DGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Netfonds AG: Rekordwachstum der Assets um 2,5 Mrd. Euro (+17%) im Jahr 2020, weiterhin dynamisches Wachstum voraus



07.01.2021 / 08:00

Hamburg, 07.01.2021 - Per Jahresultimo konnte die Netfonds AG abermals einen neuen Höchststand der administrierten Assets erreichen. So legten im Jahresverlauf 2020, trotz der enormen Schwankungen an den Märkten, die Assets im Depotgeschäft um 1,90 Mrd. Euro (+20%) auf insgesamt 12,5 Mrd. Euro zu. Hiervon entfallen auf Assets under Management (Privatkunden und Fondsmanagement) zwischenzeitlich bereits 1,56 Mrd. Euro (+30%). Ebenso konnte der Bereich Fonds-Advisory ausgebaut werden. Mit einem Wachstum von 0,60 Mrd. Euro auf gut 4,6 Mrd. Euro, ist der Bereich um ca. 15% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Erstmals konnten im Dezember 2020 auch ausländische Asset Manager als Kunden für den Bereich Regulatorik im Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH gewonnen werden. Hierbei spielt der zum Jahreswechsel erfolgte Brexit eine wichtige Rolle. Für die nahe Zukunft erwartet NFS Netfonds Financial Service weitere Nachfrage von Asset Managern aus Nicht-EU-Ländern. In der Summe administrierte die Netfonds Gruppe zum Jahreswechsel Assets im Volumen von 17,1 Mrd. Euro (+2,50 Mrd. Euro). Für das Jahr 2021 stehen die Weichen weiter auf Wachstum: Bereits mit dem Jahreswechsel erfolgte das Closing der Transaktion zum Erwerb der GSR Maklerverbund GmbH. Hierdurch wachsen die Assets zum Jahresstart um zusätzliche 200 Mio. Euro. Weiterhin deutliches Wachstum erwartet die Netfonds Gruppe im neuen Jahr insbesondere in den Bereichen der Regulatorik im Haftungsdach, Fonds-Advisory und Fondsmanagement, sowie durch den Start des Belegschafts-Geschäfts im Bereich der Versicherungsplattform. Die vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2020 plant die Netfonds Gruppe voraussichtlich in der dritten Februarwoche zu veröffentlichen. Über die Netfonds Gruppe Die Netfonds Gruppe bietet eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Mit mehr als 250 Mitarbeitern (Stand 31.12.2020) erwartet das Unternehmen im Jahr 2020 einen Konzernumsatz von ca. 140 Mio. Euro. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar.

