Aktien: Tesla überrascht Experten - Aktie auf Rekordhoch

Die Erfolgsgeschichte von Tesla reißt nicht ab: Das Unternehmen feiert einen weiteren "Meilenstein", im vergangenen Jahr lieferte das Unternehmen knapp 500.000 Elektroautos aus. Aktionäre feiern diesen Erfolg. Als einer der Gewinner der Coronavirus-Pandemie entpuppt sich der US-Elektroautobauer Tesla. Im Gegensatz zu den großen Autokonzernen verbuchte der E-Auto-Pionier keine Absatzeinbrüche, im Gegenteil: Tesla liefert deutlich mehr aus, und überrascht damit die Experten. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Nach eigenen Angaben bezifferte Tesla den Absatz 2020 mit 499.550 Fahrzeugen. Das selbstgesteckte Ziel von Konzernchef Elon Musk - ein Absatz von einer halben Million Teslas - wurde damit zwar knapp verfehlt. Analysten hatten aber lediglich mit der Auslieferung von 481.261 Fahrzeugen gerechnet. Analyst Jeffrey Osborne vom Vermögensverwalter Cowen bewertete die Absatzzahlen als "ein gutes Omen für die Margen". Tesla-Chef Musk selbst sprach vom Erreichen eines "Meilensteins". Er sei stolz auf das Tesla-Team: "Zu Beginn von Tesla dachte ich, wir hätten (optimistisch) eine zehnprozentige Chance, überhaupt zu überleben." Tesla-Aktie mit erneutem Rekordstand Im Gegensatz zu den größten US-Tech-Aktien wie Apple, Amazon oder Microsoft hat Tesla gestern nicht verloren, hat sogar um rund 2,5 Prozent zulegen können. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 700 Mrd. Dollar ist das Unternehmen inzwischen auch einer der großen US-Techs. Tesla dürfte aber nicht von einer Regulierung durch eine Regierung Biden betroffen sein. Gestern konnte die Aktie sogar einen neuen Rekord oberhalb von 770 Dollar markieren. Der Ausbruch nach oben ist erneut gelungen, auch der MACD (Momentum) zieht auf hohem Niveau an. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 685 Dollar. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US02079K3059,US5949181045,US88160R1014

