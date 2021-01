Spannender Start!: Große Erwartungen für 2021 - Goldexplorer vor wegweisenden Wochen!

Anzeige / Werbung

Unser Top-Pick BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) hat derzeit eine geradezu winzige Marktkapitalisierung von 15 Mio. Dollar und besitzt zwei herausragende Liegenschaften in einem der weltweit bekanntesten Abbaugebiete für Gold.

Unternehmen: BMEX Gold Inc.

WKN: A2QCBW

Große Erwartungen für 2021 - Goldexplorer vor wegweisenden Wochen!

Der vielversprechende Gold Explorer BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) steht vor wegweisenden Wochen und schickt sich an, einer der Stars der Branche für 2021 zu werden.

Das Unternehmen erwartet nahezu täglich die Ergebnisse seines Bohrprogramms auf der Liegenschaft King Tut, die sich in unmittelbarer Nähe des Perron- porjekts von Amex Exploratino befindet.

In zwei Bohrungen wurde sichtbares Gold beobachtet. Das sichtbare Gold scheint mit Pyrit und Kupferkies am Rand von Quarzgängen paragenetisch vorzukommen und stimmt mit leicht erkennbaren Quarz-Karbonat-Gangnetzwerken überein. Chefgeologe Martin Demers stellt die bedeutung dieser sichtbaren Funde heraus, die auf weitaus bessere Ergebnisse as in den historischen Daten hinweisen könnten.

Das Explorationsprogramm soll laut BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) im ersten Quartal 2021 weitergehen und rund 2.000 Meter in zehn bis 15 Bohrungen umfassen. Als Ziel wurde das Gebiet Authier East und dessen Ausdehnungen bestimmt in dem das Unternehmen großes Potenzial sieht. Nach bisheriger Interpretation der Bohrlochdaten, glaubt BMEX, dass die Mächtigkeit von Authier East potenziell bei mehr als 250 Metern liegt. Die Finanzierung des Programms ist mit über 4,2 Mio CAD. in der Kasse bereits gesichert.

Amrik Virk, President und CEO von BMEX sich auf 2021 freut und vor allem darauf, die ersten Bohrergebnisse von King Tut und dann später von Dunlop Bay vorzulegen. Er sagte:

"2020 war ein Übergangsjahr für BMEX. Wir haben ein sehr erfahrenes technisches Team und strategische Berater, die in diesem Milieu in Vergangenheit und Gegenwart Erfolge bewiesen haben, und wir setzen ihre Expertise in Quebec und insbesondere in dieser Region weiterhin wirksam ein. Ich freue mich auf das Jahr 2021 und darauf, über unsere ersten Ergebnisse aus King Tut und Dunlop Bay zu berichten."

Jetzt darf man gespannt sein, wie die ersten Bohrergebnisse ausfallen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) bei positiven Ergebnissen ein ähnliche Kursexplosion hinlegen wird wie AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) ist sehr groß! Aktionäre, die damals vor Veröffentlichung der ersten Bohrergebnisse eingestiegen sind, konnten bis heute über 1.500 % Rendite erzielen!

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen!

Sensationelle Bohrkernenthüllung - Experten vermuten gewaltige Goldstruktur!

Anleger bringen sich noch vor der Veröffentlichung der Bohrergebnisse in Stellung. Kein Wunder, nachdem uns zuletzt gleich zwei sehr gute Nachrichten von BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) erreichten. Das Unternehmen vermeldete ein äußerst positives Update vom kürzlich gestarteten Bohrprogramm sowie eine TOP Management Verpflichtung (CEO von AMEX Exploration), welche die Branche zum Beben bringen könnte!

Die erste Bohrung der Phase 1 steht kurz vor der Fertigstellung.Die visuelle Untersuchung des Bohrkerns (siehe Bild), erbrachte sensationelle Erkenntnisse, welche das erfahrene Geologenteam bereits vor den eigentlichen Ergebnissen zum Staunen bringt. Wir erwarten aufgrund der noch niedrigen Bewertung und der wenigen ausstehenden Aktien (nur 25 Mio. Aktien) bereits vor der Bekanntgabe der Bohrergebnisse mit einem deutlichen Anstieg. Den die heutige News ist unserer Meinung nach fast schon ein Garant für hochgradige Bohrergebnisse!

Insgesamt scheint die erste Sektion darauf hinzudeuten, dass das Ziel in eine große Struktur eingebettet ist, die zuvor übersehen wurde. Darüber hinaus können wir geologische Indikatoren beobachten, die normalerweise mit goldführenden Systemen zusammenhängen, ein bekanntes Merkmal des Abitibi Greenstone Belt (Grünsteingürtel).

Ich bin sehr ermutigt von den Sichtanzeigen auf unserem ersten Bohrkern und freue mich darauf, in Zukunft über die Analyseergebnisse zu berichten (Martin Demers, Vice-President der Exploration).

Die Explorationspläne decken sich fast eins zu eins, wie bei den hochgradigen Goldabschnitten der benachbarten Perron Liegenschaft von AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1). Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte AMEX Bohrergebnisse mit bis zu 16,55 g/t Au! (Link zu den Bohrergebnissen)

Ferner gibt das Unternehmen bekannt, dass Victor Cantore als Sonderberater des Board of Directors zu BMEX gekommen ist, um BMEX hinsichtlich ihrer Kapitalmarktstrategie sowie der Explorationsplanung zu beraten. Herr Cantore ist President, CEO und ein Director der Amex Exploration. Diese Top-Verpflichtung ist unseres Erachtens ein weiterer Meilenstein und ein guter Indikator, welch großartiges Potenzial in dem Unternehmen steckt!

Die Chance, dass BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) ähnlich herausragende Ergebnisse erzielen kann, ist sehr groß! Vergleicht man die aktuellen Bewertungen beider Unternehmen, so wird AMEX mit mehr als dem 10-Fachen! bewertet als BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW). Sie sehen also, welch einmalige Chance sich hier für Investoren bietet beim "next Big Thing" dabei sein zu können.

In Phase 1 werden auf der Liegenschaft King TUT, die sich in direkter Nachbarschaft zum Perron Gebiet der AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) befindet, Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.000 Metern durchgeführt. Das Zielgebiet Authier East wurde durch die Auswertung geophysikalischer Daten aus bestehenden historischen Daten ausgewählt. Insgesamt wurden seit 1945 über 66 Bohrungen auf King TUT ausgebracht, die über eine Länge von 400 Metern goldführende Gesteine bis in eine Tiefe von 300 Metern verfolgt haben.

Konservatives Potenzial auf mehrere 100% Kursgewinn mit dieser noch günstigen Goldaktie!

Gold ist zurzeit in aller Munde. Kein Wunder, nachdem der Spotpreis für Gold erstmalig in seiner Geschichte über die Marke von 2.000 USD geklettert ist. In Zeiten, die noch immer von Angst vor der Corona Pandemie geprägt sind, flüchten viele Anleger in den "sicheren" Hafen Gold. Das ist auch nachvollziehbar, denn die Geldmengen, die gedruckt werden, um unser Wirtschaftssystem am Leben zu erhalten, haben ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht.

Vielen Investoren stellt sich jetzt die Frage, ob und wie man überhaupt noch in so einen beginnenden Bullenmarkt einsteigen sollte. Gerade jetzt gilt es sich bei noch günstigen Goldaktien zu positionieren, welche von der breiten Masse noch nicht entdeckt wurden - wir haben mit BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) einen Goldexplorer ausfindig gemacht der unserer Ansicht nach, das Potenzial hat innerhalb der kommenden Wochen eine Rallye von mehreren 100% hinzulegen. Warum wir davon überzeugt sind? Der Projektnachbar von BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) ist kein geringerer als der absolute Überflieger im Goldsektor der letzten Jahre, AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1)! Des Weiteren sind die Gründer und Ankeraktionäre von Amex Exploration ebenfalls in Bmex Gold involviert, die Chancen stehen unserer Meinung nach gut, dass sich die Erfolgsstory wiederholen könnte! Das Management hat einen beeindruckenden Track Record und konnte in den vergangenen 14 Jahre mehrerer Übernahmen mit einem Gesamtwert von über 2 Mrd. Dollar abschließen, welche für die Anleger der ersten Stunde äußerst rentabel waren.

Unser Top-Pick konnte in den vergangenen Wochen die Akquisitionen von 2 äußerst vielversprechenden Gebieten vermelden. Zum einen konnte man sich die Liegenschaft Dunlop Bay im weltweit bekannten Goldbezirk Matagami in der Provinz Quebec sichern. In dieser Region wurden bis ins Jahr 2004 mehr als 63 Mio. Tonnen Erz gefördert die Gold, Silber, Kupfer und Zink enthalten haben. Die zweite Liegenschaft King Tut befindet sich im Abitibi Gold Belt und liegt nur wenige Kilometer westlich der hochgradigen Goldlagerstätte Perron, die derzeit von AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) exploriert wird. In Kürze soll bereits ein umfangreiches Bohrprogramm auf beiden Liegenschaften angestoßen werden, verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren.

AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) ist so etwas wie der Star der kanadischen Goldexplorer der letzten Monate. Das Unternehmen konnte sensationelle Bohrergebnisse von bis zu 279,72 g/T Gold nachweisen. Rohstoff Schwergewichte wie Eric Sprott sind mit über 15 % beteiligt. Die aktuelle Bewertung beträgt ca. 270 Mio. Dollar. Die Aktien von AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) schossen innerhalb von 2 Jahren von 0,20 CAD auf in der Spitze 3,80 CAD in die Höhe. Aktionäre, die vor Veröffentlichung der ersten Bohrergebnisse eingestiegen sind, konnten bis heute über 1.500 % Rendite erzielen!

BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) hat im Vergleich dazu eine winzige Marktkapitalisierung von 15 Mio. Dollar, besitzt aber nahezu die gleichen Voraussetzungen eine ähnliche Entwicklung wie AMEX zu nehmen. Denn aktuell befindet sich BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) im gleichen Entwicklungsstadium wie Amex es Anfang 2019 war. Das Unternehmen schwimmt noch unter dem Radar und ist daher noch ein echter Geheimtipp, mit deutlichem Aufholpotenzial! Mit nur 25 Mio. ausstehenden Aktien, ist der Freefloat äußerst gering. Aufgrund der wenig handelbaren Aktien kann es zu sehr schnellen Kurssteigerungen kommen. Daher raten wir, sich die entsprechende Position mit Bedacht aufzubauen, so empfehlen wir z.B. keine unlimitierten Käufe vorzunehmen.

Die King Tut Liegenschaft der BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) liegt in der Nähe von gleich mehreren Goldprojekten wie Timmens (71 Mio. Unzen Gold), Kirkland Lake (24 Mio. Unzen Gold) , Rouyn Noranda (19 Mio. Unzen Gold), Val d'Or (20 Mio. Unzen Gold) und Detour Lake (16 Mio. Unzen Gold)! All diese Projekte sind erfreulicherweise auch in Produktion gegangen! Daher ist BMEX Gold Inc. schon jetzt in diesem frühen Stadium ein aussichtsreiches Übernahmeziel und Investitionsobjekt für renommierte Rohstoffinvestoren wie Eric Sprott!

Wir rechnen in den kommenden Wochen mit bedeutendem Newsflow aufgrund eines aggressiven Bohrprogrammes und einer Vervielfachung des Kurses! Bei möglichen Goldgehalten, wie sie die benachbarte AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) nachgewiesen hat, sind Kurse von über 1 EUR durchaus realistisch! Lassen Sie sich als Investor diese einmalige Chance nicht entgehen und seien Sie von Anfang an dabei, um die größtmögliche Rendite erzielen zu können!

Top Management und geringer Freefloat

Das neu zusammengestellte Management der BMEX Gold verfügt über jahrelange Erfahrung und große Expertise. Der neue CEO Amrik Virk bekleidete verschiedene leitende Positionen in der kanadischen Regierung unter anderem war er Minister für Technologie und Innovation in der Provinz British Columbia. Er verfügt über ein ausgeprägtes Netzwerk in der Politik und Industrie und pflegt intensive Kontakte zu sämtlichen Aufsichtsbehörden und Regulatoren.

Des Weiteren konnte sich BMEX Gold die Expertise von Herrn Martin Demers als Vizepräsident Exploration sichern. Herr Demers Trackrekord ist herausragend. Er ist seit über 20 Jahren mit den geologischen Gegebenheiten in der Abitibi Gold Region in Quebec vertraut. So betreute er die Casa Berardi Mine der Aurizon Mines Ltd. von den ersten Explorationsarbeiten bis zur Aufnahme des Bergbaubetriebs. Diese Mine wurde 2013 von Hecla Mining (WKN 854693) für 796 Mio. Dollar übernommen. Seien Sie dabei, wenn Herr Demers dieses Szenario mit unserem neuen Gold Aktientipp BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) wiederholen könnte!

Ein weiterer wichtiger Grund was für unseren Top-Pick BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) spricht ist der geringe Freefloat an Aktien. Das aktuelle Management hält mehrere Millionen Aktien. Dies ist ein extremer Vertrauensbeweis, wenn das Management Aktien des eigenen Unternehmens in dieser Größenordnung hält. Die großen Ankeraktionäre halten zwischen 70 und 80 % aller ausstehenden Aktien, dies ist ein Garant für schnelle Kurssteigerungen, da sich nicht viele Aktien im freien Handel befinden - verpassen Sie es nicht, rechtzeitig einzusteigen!

Warum ist die Chance groß das es sich hierbei um eine AMEX 2.0 handelt?

BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) verfügt mit den beiden Gebieten King TUT und Dunlop Bay bereits jetzt über große Flächen von insgesamt 9.432 Hektar und insgesamt 196 Claims. Zudem liegen die King TUT Gebiete unmittelbar in der Nähe des Top Projekts Perron der AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1), auf dem bereits herausragende Bohrergebnisse nachgewiesen wurden. Die King TUT Claims der BMEX Gold liegen dabei entlang der Chicobi Verwerfung, die sich von der Perron Liegenschaft AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) her fortsetzt. Diese Tatsache erhöht die Aussichten auf weitere Goldfunde unserer Ansicht nach deutlich.

Unmittelbare Nähe zu bekannten Goldvorkommen

Auf der King TUT Liegenschaft wurde bereits seit 1945 historischer Bergbau betrieben und verfügte über mehrere Goldabschnitte. In den Jahren 1985-90 wurden dort zusätzliche Arbeiten von Falconbridge & Lac Minerals durchgeführt. Auf der nachfolgenden Karte ist zu sehen, wie nah die beiden Projekte liegen!

Nochmal zur Erinnerung, die aktuelle Bewertung der AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) beträgt ca. 270 Mio. Dollar. Die Aktien schossen innerhalb von knapp 2 Jahren 0,20 CAD auf in der Spitze 3,80 CAD in die Höhe. Aktionäre, die vor Veröffentlichung der ersten Bohrergebnisse eingestiegen sind, konnten bis heute über 1.500 % Rendite erzielen!

Zum Vergleich wie günstig BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) derzeit noch ist - die aktuelle Bewertung beträgt gerade mal 15 Mio. Dollar! Hervorragende Aussichten für einen rechtzeitigen Einstieg, um mehrere 100 % Rendite realisieren zu können!

Dunlop Bay Liegenschaft in guter Gesellschaft

Die zweite erst vor Kurzem von BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) erworbene Liegenschaft Dunlop Bay befindet sich ebenfalls in bester Gesellschaft umliegender Gold- und Kupferminen.

So liegt das Fenelon Projekt der Wallbridge Mining (WKN: 940769) lediglich 75 Kilometer südöstlich von Dunlop Bay. 15 km südwestlich liegt die Aufbereitungsanlage Matagami Lake von Glencore (WKN: A1JAGV), in der Zink-, Kupfer-, Silber- und Golderz aus der Mine Bracemac-McLoed aufbereitet wird.

Bis heute wurden auf Dunlop Bay mehrere geophysikalische Untersuchungen sowie Bohrungen durchgeführt. Historische Ergebnisse aus einzelnen Erzgängen liegen im Bereich von 3 g/t bis 20 g/t.

CEO Amrik Virk glaubt daher zurecht, ein Weltklasse Projekt an Land gezogen zu haben.

"Die Liegenschaft Dunlop Bay bietet BMEX Gold eine bohrfertige Liegenschaft mit guter Versorgung durch die vorhandene Infrastruktur. Die historischen Explorationsarbeiten zeigten schmale, hochgradige Erzgänge."

In Kürze soll bereits ein umfangreiches Bohrprogramm auf beiden Liegenschaften angestoßen werden, verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren.

Wann beginnt die Übernahmeschlacht?

BMEX Gold spielt die aktuelle Marktentwicklung mit einem noch nie zuvor gesehenen Allzeithoch beim Goldpreis perfekt in die Karten. Wie viele Experten sehen auch wir gerade den Beginn eines Bullenmarktes für Edelmetalle mit Spotpreisen von über 2.200 USD vor der Tür stehen.

In allen Gold Bullenmärkten haben große Player die Chance genutzt, um aufstrebende Entwicklungsgesellschaften oder Explorer zu übernehmen. Auch in diesem Bullenmarkt wird das nicht anders sein.

Die folgende Grafik zeigt die erwartete Entwicklung der Goldproduktion von 10 großen Goldminengesellschaften bis 2029, darunter auch große Branchenplayer wie Barrick Gold ( WKN 870450) und Newmont Mining (WKN: 853823). Die Produktion aller Gesellschaften wird in diesem Zeitraum deutlich sinken.

Das bedeutet die großen Goldproduzenten müssen kontinuierlich für neue Ressourcen sorgen, um ihre aktuellen Produktionszahlen aufrecht erhalten zu können. Bekannter weiße werden jährlich mehr Unzen Golv gefördert als neue gefunden werden. Diese geförderten Unzen günstig zu ersetzen (Ressourcen-Replacement) ist entscheidend über den künftigen Erfolg, ja das Überleben und die Aktienperformance einer Goldminengesellschaft. Genau aus diesem Grund müssen und werden alle Goldförderer Ausschau nach lukrativen Übernahmezielen unter den Explorations- und Entwicklungsaktien halten.

Idealerweise liegen die Liegenschaften der BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) in mitten großer Goldproduzenten wie etwa Kirkland Lake (WKN: A2DHRG). Beste Voraussetzungen also, um bei entsprechenden Bohrergebnissen in den Fokus dieser Big Player zu geraten!

Fazit:

Unser Top-Pick BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW)hat derzeit eine geradezu winzige Marktkapitalisierung von 15 Mio. Dollar und besitzt zwei herausragende Liegenschaften in einem der weltweit bekanntesten Abbaugebiete für Gold.

Das Highlight ist ohne Frage natürlich die Nähe zum Überflieger der letzten Monate AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1). Sollte BMEX Gold ähnliche Explorationsergebnisse erzielen können, dürfte es auch hier beim Kurs kein Halten mehr geben!

Des Weiteren sind die Gründer und Ankeraktionäre von Amex Exploration ebenfalls in Bmex Gold involviert, die Chancen stehen unserer Meinung nach gut, dass sich die Erfolgsstory wiederholen könnte! Das Management hat einen beeindruckenden Track Record und konnte in den vergangenen 14 Jahre mehrerer Übernahmen mit einem Gesamtwert von über 2 Mrd. Dollar abschließen, welche für die Anleger der ersten Stunde äußerst rentabel waren.

Die Aktien von AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) schossen innerhalb von 2 Jahren von 0,20 CAD auf in der Spitze 3,80 CAD in die Höhe. Aktionäre, die vor Veröffentlichung der ersten Bohrergebnisse eingestiegen sind, konnten bis heute über 1.500 % Rendite erzielen!

Ein solcher Fund über mehrere Meter Länge, könnte die Aktie auf Anhieb deutlich über die 1 EUR Marke befördern. Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen, auf diesem günstigen Niveau einzusteigen! Wir rechnen mit einer rasanten Neubewertung in den kommenden Wochen!

