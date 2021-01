Um fast sieben Prozent konnte sich die Aktie von BP gestern verteuern. Nach einem derartigen Kurssprung wären Gewinnmitnahmen im heutigen Handel keine Überraschung. Doch es bahnt sich für den Handelsstart ein weiterer Kursanstieg an. Dies liegt auch ganz klar an den Ölpreisen. Denn Brent- und WTI-Öl haben sich erneut verteuert. Neben den Förderkürzungen der OPEC+ half die Meldung, dass die Rohöl-Lagerbestände in den USA gesunken sind. Mit einem Rückgang von knapp acht Millionen Barrel wurde deutlich ...

