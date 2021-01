DJ MÄRKTE ASIEN/Nikkei erneut auf 30-Jahre-Hoch - Hongkong schwächer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Rekordvorgaben der Wall Street und die Hoffnungen auf ein neues US-Konjunkturpaket haben am Donnerstag die Börsen in Ostasien und Australien angetrieben. Der Dow-Jones-Index hatte am Vortag erstmals die Marke von 31.000 Punkten geknackt. Während der Nikkei-225 erneut auf ein 30-Jahre-Hoch stieg, ging es an der Börse in Hongkong mit der weiteren Regulierung chinesischer Unternehmen abwärts.

Die Ereignisse in Washington mit der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump hatten keine negativen Auswirkungen. Die Zertifizierung der Wahl von Joe Biden wird ungeachtet der Vorfälle fortgesetzt. Zudem haben die Demokraten die Senats-Stichwahlen in Georgia gewonnen und ermöglichen damit dem neuen US-Präsidenten ein "Durchregieren".

Damit verbindet sich die Hoffnung auf neue US-Hilfspakete zur Bewältigung der weiter wütenden Corona-Pandemie. Allerdings ist die demokratische Mehrheit im Senat nur hauchdünn. Zudem könnten mit weiteren staatlichen Hilfen Steuererhöhungen einhergehen. Außerdem gelten die Demokraten als deutlich regulierungswiliger.

Nikkei steigt erneut auf 30-Jahre-Hoch

Besonders deutlich fiel das Plus in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 1,6 Prozent auf 27.490 Punkte nach oben ging. Zwischenzeitlich war der Index mit 27.625 Punkten erneut auf ein 30-Jahre-Hoch geklettert. Vor allem Stahl- und Finanzwerte zählten zu den Favoriten. Marktteilnehmer verwiesen auf die Hoffnung auf ein weiteres Corona-Hilfspaket in den USA, was mit den neuen Machtverhältnissen in Senat und Repräsentantenhaus jetzt wahrscheinlicher geworden sei. Für die Aktien von Nippon Steel ging es um 7,8 Prozent nach oben, und die Titel des Versicherers Dai-ichi Life Holdings stiegen um 7,4 Prozent.

Tagesgewinner war der Kospi in Seoul, der um 2,1 Prozent auf 3.032 Punkte kletterte. Erst am Vortag hatte der Index erstmalig die Marke von 3.000 Punkten übersprungen. Die Tumulte am Vorabend in Washington wurden ausgeblendet, hieß es von einem Teilnehmer. Die Hoffnung auf neue staatliche Konjunkturpakete in den USA und eine kräftige konjunkturelle Erholung im Jahr 2021 hätten die Kurse nach oben getrieben.

Gesucht waren in Südkorea vor allem Stahl-, Banken- und Ölwerte. Letztere wurden angetrieben von den weiter steigenden Ölpreisen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI hat nun auch die Marke von 51 Dollar überwunden, Brent nähert sich dem Niveau von 55 Dollar je Barrel. Die Papiere von S-Oil legten um 1,8 Prozent zu. Die Aktien der Stahlhersteller Posco und Hyundai Steel gewannen 3,9 bzw. 4,8 Prozent. KB Financial Group rückten um 4,6 Prozent vor. LG Chem legten um 8,1 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen Vertrag über die Lieferung von Polio-Impfstoffen erhalten hat.

In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 1,6 Prozent. Der Markt habe die Entwicklung in den USA am Vortag nachvollzogen, mit Kursaufschlägen bei zyklischen Werten und einem schwachen Technologie-Sektor, hieß es. Die Sektoren der Finanz-, Rohstoff- und Energiewerte gewannen zwischen 2,4 und 4,5 Prozent. Dagegen büßte der Technologie-Bereich 3,0 Prozent ein.

Alibaba und Tencent in Hongkong unter Druck

Die chinesischen Börsen zeigten sich dagegen mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während der Schanghai-Composite nach einem Schlussspurt 0,7 Prozent auf 3.576 Punkte gewann und damit den sechsten Handelstag in Folge zulegte, reduzierte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,2 Prozent. Abgaben der Technologie- und Telekomwerte drückten in Hongkong auf das Sentiment. Händler verwiesen auf weitere Regulierungen in den USA.

Angeblich erwägen US-Behörden, Investoren aus den USA zu verbieten, Aktien von Alibaba und Tencent zu erwerben. Es wäre eine weitere Eskalation in den Bemühungen der scheidenden Trump-Administration, die Beteiligung von US-Investoren an chinesischen Unternehmen zu verhindern. Das Außen- und Verteidigungsministerium hätten in den vergangenen Wochen über die Ausweitung einer "schwarzen Liste" von Unternehmen diskutiert, die für US-Investoren wegen angeblicher Verbindungen zu Chinas Militär und Sicherheitsdiensten verboten sind, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Aktien von Alibaba fielen um 4,2 Prozent und Tencent gaben um 3,4 Prozent nach.

Erst am Vortag hatte die New York Stock Exchange (Nyse) eine neuerliche Kehrtwende vollzogen und wird die Notierung der Aktien der drei chinesischen Telekomunternehmen China Telecom, China Mobile und China Unicom nun doch beenden. Der Schritt erfolgt dem Börsenbetreiber zufolge, nachdem am Dienstag "neue spezifische Richtlinien" vom Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums eingegangen seien. Die vom Delisting betroffenen Unternehmen könnten dagegen jedoch Berufung einlegen. Die Aktien der betroffenen Telekom-Konzerne büßten zwischen 6,9 und 10,2 Prozent ein.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.712,00 +1,59% +1,90% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.490,13 +1,60% -1,41% 07:00 Kospi (Seoul) 3.031,68 +2,09% +2,14% 07:00 Schanghai-Comp. 3.576,20 +0,71% +2,97% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.642,82 -0,18% +1,71% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.908,12 +1,58% +0,68% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.584,66 -0,46% -2,17% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:48 % YTD EUR/USD 1,2312 -0,1% 1,2328 1,2338 +0,8% EUR/JPY 127,10 +0,0% 127,06 126,77 +0,8% EUR/GBP 0,9063 +0,1% 0,9058 0,9036 +1,5% GBP/USD 1,3584 -0,2% 1,3610 1,3654 -0,7% USD/JPY 103,24 +0,2% 103,07 102,74 0% USD/KRW 1087,40 -0,0% 1087,93 1085,23 +0,2% USD/CNY 6,4582 -0,1% 6,4629 6,4553 -1,1% USD/CNH 6,4393 -0,1% 6,4485 6,4354 -1,0% USD/HKD 7,7530 -0,0% 7,7532 7,7528 +0,0% AUD/USD 0,7783 -0,3% 0,7803 0,7796 +1,1% NZD/USD 0,7280 -0,2% 0,7291 0,7288 +1,3% Bitcoin BTC/USD 37.484,00 +3,9% 36.065,25 34.551,25 +29,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,02 50,63 +0,8% 0,39 +5,2% Brent/ICE 54,66 54,30 +0,7% 0,36 +5,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.921,58 1.919,00 +0,1% +2,58 +1,3% Silber (Spot) 27,13 27,33 -0,7% -0,20 +2,8% Platin (Spot) 1.103,95 1.104,00 -0,0% -0,05 +3,1% Kupfer-Future 3,67 3,65 +0,4% +0,02 +4,3% ===

