Nicht nur wir vom ALGOreport glauben, dass wir vor einer neuen Super-Hausse in den Rohstoffmärkten stehen. Die renommierte Investmentbank Goldman Sachs glaubt das auch und hat diese Meinung in ihrem Rohstoff-Ausblick für 2021 festgehalten. Bereits in 2020 haben wir eine starke Erholung bei vielen Rohstoff-Preisen gesehen. Diese Kursanstiege waren aber in erster Linie der Erwartung einer V-förmigen Wirtschaftserholung aufgrund der Entwicklung eines Covid-19 Impfstoffes geschuldet.Die Implikationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...