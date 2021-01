Hannover (www.anleihencheck.de) - Die wieder gewachsene Risikofreude der Anleger und die Aussicht auf höhere Staatsausgaben in den USA waren Gift für den deutschen Markt für Staatspapiere, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse hätten deutlich nachgegeben. Die Verbraucherpreise in Deutschland seien im Dezember um 0,3% ggü. dem Vorjahresmonat gesunken. Im Vergleich zum November sei die Inflationsrate unverändert geblieben. Im Gesamtjahr 2020 seien die Preise um 0,5% (2019: +1,4%) gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...