Taipei (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20210107&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210107PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, hat die EonStor CS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20210107&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210107PR&utm_content=002)-Scale-Out-NAS-Lösung als gemeinsam genutzten IT-Office-Speicher entwickelt, der ein umfassendes Verfügbarkeitsdesign für unstrukturierte Daten bietet und einen schnellen Zugriff als auch eine einfache Verwaltung ermöglicht.Die Menge der generierten Daten wächst schnell, und 80 bis 90 % davon bestehen aus unstrukturierten Daten wie E-Mails, Präsentationen, Webseiten, Audio- und Videodateien. Die Bedeutung dieser unstrukturierter Daten für den Unternehmenserfolg sollte nicht unterschätzt werden. Sie liefern wertvolle Erkenntnisse und eröffnen ganz neue Geschäftsperspektiven. Da die Datenmenge schnell zunimmt, müssen Unternehmen oft sehr schnell neue Netzknoten hinzufügen. Damit wird die Verwaltung von Unternehmensdaten komplizierter. Es entstehen unübersichtliche Datenspeicher in verschiedenen Netzknoten, wodurch die Daten nicht mehr gut gefunden werden und in Vergessenheit geraten.Die EonStor CS-Lösung überwindet erfolgreich die Problematik solcher Datensilos, indem sie eine Reihe von Scale-out-NAS-Funktionen bietet, die sich perfekt für die wachsenden, gemeinsam genutzten Speichersysteme in Unternehmen eignen. Sie unterstützt die gemeinsame Nutzung von SMB- und NFS-Dateien, sodass Windows-, Mac OS-, Linux-/Unix-Nutzer auf alle Daten zugreifen können. Um die Daten vor unbefugter Verwendung zu schützen, bietet die CS-Lösung Funktionen zur Verwaltung des Benutzerzugriffs, einschließlich AD- und LDAP-Authentifizierung. Die erste Bereitstellung steht nur für einen CS-Speicher zur Verfügung. Es können weitere Netzknoten hinzugefügt werden, um die Systemleistung und Kapazität linear zu erhöhen. Alle CS-Systeme zusammen bilden einen Cluster unter einem einzigen Namensraum, so dass alle Daten sichtbar und für Benutzer leicht zugänglich sind."Die EonStor CS-Scale-Out-NAS-Lösung bietet eine einfache Verwaltung und hohe Skalierbarkeit für ständig wachsende Datensätze, die unter einem einzigen Namensraum gespeichert werden, um Datensilos zu vermeiden. CS ist eine großartige Lösung für große und wachsende Unternehmen, die über mehr als ein NAS verfügen und das Potenzial ihrer unstrukturierten Daten für die Geschäftsentwicklung voll ausschöpfen möchten", erklärte Frank Lee, Leiter für Produktplanung.Weitere Informationen zur EonStor CS Scale-Out-NAS-Speicherlösung (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20210107&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210107PR&utm_content=002)Weitere Informationen zu Office Shared Storage (https://www.infortrend.com/de/products/office-shared-storage?utm_source=DE20210107&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210107PR&utm_content=003)Informationen zu InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) entwickelt und produziert seit 1993 Speicherlösungen. Dank ihres Schwerpunkts auf hausinternem Design, Testen und Fertigung bieten die Infortrend-Speicherlösungen Leistung und Skalierbarkeit auf der Grundlage der neuesten Standards, benutzerfreundliche Datendienste, persönlichen Kundendienst und unübertroffenen Wert. Weitere Informationen finden Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/)###Infortrend® und EonStor® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc.; andere Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113061/4806097