DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen starten mit kleinen Gewinnen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Kursrally vom Vortag sind Europas Börsen am Donnerstag mit kleinen Aufschlägen in den Handel gestartet. Übergeordneter Kurstreiber ist weiter die Hoffnung auf Stimulus-Pakete, Infrastrukturmaßnahmen und höhere Staatsausgaben, wie sie mit dem Parteiprogramm der US-Demokraten verbunden sind. Die nun begonnene Umschichtung aus Technologie- in konjunkturzyklische Aktien habe einen enormen Umfang und werde viele Tage dauern, heißt es im Handel. Damit verbunden seien auch Hoffnungen auf eine Reflationierung.

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 13.958 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 3.621 nach oben. Das US-Chaos rund um das Kapitol sei zwar medienwirksam, für die Börse aber irrelevant, heißt es am Markt. Militante Trump-Anhänger hatten das Kongressgebäude erstürmt, um auf diese Weise den Zertifizierungsprozess des künftigen US-Präsidenten Joe Biden zu verhindern. Biden sprach von einem "beispiellosen Angriff" auf die US-Demokratie.

Gleich mehrere Fed-Vertreter sprechen am Nachmittag

Akzente könnten Konjunkturdaten setzen. In den USA werden der wichtige ISM-Index für den Service-Bereich sowie die Handelsbilanz veröffentlicht. Aus der Eurozone kommen die neuen Verbraucherpreise für Dezember und der Umsatz im Einzelhandel, dazu diverse Daten zum Verbrauchervertrauen und zum Geschäftsklima in Europa. Am Nachmittag sprechen zudem gleich drei Fed-Regionalpräsidenten. Die bereits veröffentlichten deutschen Auftragseingänge sind derweil im November besser als erwartet ausgefallen.

Zyklische Sektoren führen die Gewinnerliste in Europa im frühem Handel an. Für Bauaktien geht es 1,6 Prozent nach oben, Rohstoffwerte gewinnen im Schnitt 1,5 Prozent, während der Sektor der Industriegüter 1 Prozent fester notiert.

Keine Belastung ist ein Milliarden-Zukauf für Lafargeholcim (plus 1,2 Prozent). "Die massive Sektorrotation hin zu Bau- und Infrastrukturaktien überlagert alles", sagt ein Händler. Zudem gefalle die industrielle Logik hinter dem Deal und dass sich Lafarge damit über das Thema Energieeinsparung für ESG-Investoren aufhübsche. Lafarge kauft Firestone Building Products (FSBP) aus den USA für 3,4 Milliarden Dollar. Das Geschäft mit Dachabdeckung sorgte 2020 für einen geschätzten Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar und ein EBITDA von 270 Millionen Dollar.

Delivery Hero geben nach der Kapitalerhöhung 1,7 Prozent auf 136,05 Euro nach. Bei der überraschenden Maßnahme am Vortag wurden Aktien für 1,2 Milliarden Euro zu 132,00 Euro platziert. Es sei ein Zeichen für gute Nachfrage, dass die Aktien noch nicht bis auf diesen Preis zurückgefallen seien, kommentierte ein Händler. Er rechnet daher im Tagesverlauf wieder mit einer Erholung der Aktie. "Das Timing war zudem perfekt." Delivery Hero gingen am Vortag mit 138,35 Euro aus dem Handel.

Curevac geht Partnerschaft mit Bayer ein

Als gut für Curevac werten Händler die Partnerschaft mit Bayer. "Das sichert Zugang zu Kontakten, Netzwerken und Finanzierungen, wie sie eben nur ein Großunternehmen hat", sagt ein Händler. Die Kombination dürfte genau dem Erfolgsmodell von Pfizer und Biontech entsprechen. Für die Curevac-Aktie geht es 8,5 Prozent nach oben

Als gut für Nordex werten Händler eine neue Auftragsmeldung. Diesmal sollen 33 Turbinen mit 188 Megawatt nach Finnland geschickt werden. Wichtig sei auch der Wartungsvertrag, der über mindestens 15 Jahre einen sicheren Cashflow gewährleiste. Auch hier sei der dahinterliegende Kurstreiber der Umbau der Energieversorgung großer Unternehmen in Richtung CO2-Neutralität. Die Anlage soll Europas größten Papierhersteller UPM mit erneuerbarem Strom versorgen. Nordex gewinnen 0,6 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.620,84 0,27 9,76 1,92 Stoxx-50 3.168,01 0,04 1,23 1,92 DAX 13.958,48 0,48 66,51 1,75 MDAX 31.209,86 0,29 88,85 1,34 TecDAX 3.234,77 -0,20 -6,52 0,68 SDAX 15.151,23 0,23 34,53 2,62 FTSE 6.832,38 -0,14 -9,48 5,90 CAC 5.655,24 0,44 24,64 1,87 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,55 0,00 -0,79 US-Zehnjahresrendite 1,06 0,02 -1,62 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:05 Uhr Mi, 17:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,2292 -0,28% 1,2323 1,2281 +0,7% EUR/JPY 127,12 +0,05% 127,25 126,92 +0,8% EUR/CHF 1,0836 +0,01% 1,0831 1,0831 -1,3% EUR/GBP 0,9036 -0,24% 0,9063 0,9045 +1,2% USD/JPY 103,43 +0,35% 103,25 103,35 +0,1% GBP/USD 1,3605 -0,04% 1,3595 1,3578 -0,5% USD/CNH (Offshore) 6,4519 +0,05% 6,4389 6,4542 -0,8% Bitcoin BTC/USD 37.169,25 +3,06% 37.137,50 34.939,49 +28,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,07 50,63 +0,9% 0,44 +5,3% Brent/ICE 54,57 54,30 +0,5% 0,27 +5,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.920,73 1.919,00 +0,1% +1,73 +1,2% Silber (Spot) 27,19 27,33 -0,5% -0,13 +3,0% Platin (Spot) 1.105,40 1.104,00 +0,1% +1,40 +3,3% Kupfer-Future 3,67 3,65 +0,4% +0,02 +4,3% ===

January 07, 2021 04:10 ET (09:10 GMT)

