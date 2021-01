Lange mussten die Anleger bei RWE darauf warten. Immer wieder lief die Aktie im vergangenen Jahr den massiven Widerstandsbereich zwischen 35,00 und 35,50 Euro an. Am Mittwoch gelang nun aber endlich der ersehnte Ausbruch. Das lockt neue Käufer an: Nach dem Befreiungsschlag steigt der Kurs auch am Donnerstag weiter. Erstmals seit 2012 notierte die RWE-Aktie damit heute wieder über der 37-Euro-Marke. Dank der Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien stimmen auch die Aussichten weiterhin. Mit dem Wahlsieg ...

