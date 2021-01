Köln (ots) - Krebs ist in Deutschland die zweithäufigste Todesursache*. 16 Prominente wollen das ändern und begeben sich dafür kurz vor dem Weltkrebstag (4.2.) auf eine emotionale und intime Reise. Ihr Ziel: Sie wollen auf die Vorsorge von Brust, Prostata- und Hodenkrebs aufmerksam machen - und so Leben retten. Für diese Herzensangelegenheit gehen sie über ihre Grenzen hinaus, überwinden sich und lassen bei VOX zur Primetime die Hüllen fallen. Ihre Botschaft: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen können, könnt ihr das vor eurem Arzt erst recht! "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" begleitet am 1. Februar zunächst Elena Carriére, Lili Paul-Roncalli, Mimi Fiedler, Mirja du Mont, Nadine Angerer, Nicole Staudinger, Stefanie Hertel und Ulla Kock am Brink vom ersten Kennenlernen bis zum großen Moment. Am 2. Februar meistern dann Bastian Bielendorfer, Faisal Kawusi, Jimi Blue Ochsenknecht, Jochen Schropp, Marco Russ, Philipp Boy, Thorsten Nindel und Uli Roth eine der größten Herausforderungen ihres Lebens. Moderiert werden beide Shows von DKMS LIFE-Botschafter Guido Maria Kretschmer. Die ehemaligen Profitänzer und "Let's Dance"-Stars Motsi Mabuse (Frauen) und Joachim Llambi (Männer) sowie weitere Tanztrainer bereiten die Stars auf die anspruchsvolle Choreografie vor.Ehe sich die Promis am Ende in einer stilvoll inszenierten Show ihrer glamourösen und maßgeschneiderten Show-Outfits entledigen, lassen sie schon vorher emotional die Hosen runter. In "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" geben sie Einblicke in ihre sehr persönlichen und bewegenden Erlebnisse mit der Krankheit, erzählen von Schicksalsschlägen, aber auch von Geschichten, die Mut machen.Fest steht: Früherkennung kann Leben retten und deshalb bekommen die Promis eine ausführliche Lehrstunde in Sachen Vorsorge. So erklärt Dr. med. Claudia Schumacher den Damen sehr anschaulich, wie sie sich selbst auf Brustkrebs abtasten können. Auch die Herren erfahren, worauf es ankommt. Bei einigen von ihnen führt Prof. Dr. med. Dr. h.c. Axel Heidenreich auch eine Hoden- und Prostatauntersuchung durch.Auf dem Weg zur großen Show verlassen die Stars ihre Komfortzone - setzen sich mit ihrem Körper und der Nacktheit auseinander. Vom freizügigen Fotoshooting über Akt-Malerei und Burlesque-Show bis hin zur Autowäsche mit Tanzeinlage - auf unterschiedlichste Art und Weise überwinden sich die Frauen und Männer, lernen die anderen, aber vor allem sich selbst kennen.Welche Prominenten haben bis zur großen Show Mut, um Mut zu machen? Wie weit werden sie wirklich gehen, um Leben zu retten? Das zeigt VOX am 1. und 2. Februar um 20:15 Uhr in "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs". Im anschließenden "Prominent! Spezial - Showtime of my Life" - Montag und Dienstag jeweils um 22:55 Uhr - bekommen die VOX-Zuschauer außerdem einen Einblick in die Dreharbeiten zum Showhighlight und erleben die Promis, ihre persönlichen Geschichten und ihre größten Ängste hautnah."Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" wird produziert von Seapoint Productions GmbH & Co. KG und basiert auf dem UK-Erfolgsformat und Emmy-Gewinner "The Real Full Monty". International ist "The Real Fully Monty" in den Niederladen (fast eine Million Zuschauer), in Australien (mit 1,3 Millionen Zuschauern), in Frankreich (mit 3,4 Millionen Zuschauern) und in Großbritannien (mit 6,3 Millionen Zuschauern) bereits ein Quotenhit - und Lebensretter.*Quelle: © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020Weitere Informationen zur Show und zu den Promis sowie weitere Bilder finden Sie hier: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/ (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Showtime-of-my-Life-Stars-gegen-Krebs/)Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHKommunikationMandy BerghoffT: +49 221 456-74307mandy.berghoff@mediengruppe-rtl.deJanine SteinT: +49 221 456-74410janine.stein@mediengruppe-rtl.deBildredaktionPatricia KluckT: +49 221 456-74271patricia.kluck@mediengruppe-rtl.deInterviewanfragen für die Promis bitte an:Maren MossigT: +49 221 788-70305mossig@diepressetanten.deEva RichterT: +49 221 788-70306richter@diepressetanten.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4806146