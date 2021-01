Erholt sich die Lufthansa 2021 wieder von den dramatischen Einbrüchen des Flugverkehrs im Zuge der Corona-Pandemie? Die Crédit Agricole glaubt offenbar daran. So hat das Kreditinstitut nun ihre Beteiligung bei der Lufthansa aufgestockt. Mit 2,23 Prozent sind die Franzosen aktuell der sechstgrößte Anteilseigner der Kranich-Airline. Hingegen setzt der Hedgefonds Marshall Wace weiterhin auf fallende Kurse. So wurde die Shortposition um weitere 6,6 Prozent ausgebaut. Mit einer in dieser Woche auf 1,9 ...

