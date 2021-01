Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während sich der Aktienmarkt freundliche zeigte, sank der ITRAXX Senior Financials gestern um wenige Basispunkte, so die Analysten der Helaba.Die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer sei in Bezug auf erstrangig unbesicherte Banktitel als verhältnismäßig hoch einzustufen. In Anbetracht der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise könnten die Unternehmensinsolvenzen steigen. Zwar hätten die Geschäftsbanken bereits Rückstellungen gebildet, inwieweit diese jedoch ausreichen würden, werde sich zeigen müssen. ...

