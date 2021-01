Die britische SAIC-Marke MG Motor plant offenbar weitere Elektromodelle. Laut einem britischen Medienbericht sollen noch in diesem Jahr ein elektrischer Kleinwagen und ein Sportcoupé in Europa auf dem Markt kommen. Wie das Magazin "Autocar" berichtet, soll der E-Kleinwagen in etwa die Größe des MG 3 aufweisen und somit mit dem Renault Zoe konkurrieren. Als möglicher Basispreis wird in dem Bericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...