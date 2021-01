Die Aktie der Deutschen Post (DPW.DE) gewinnt am Donnerstag rund 2,7% an Wert und testet die Jahreshochs von 2021, nachdem die gestern ausgebildete Hammerkerze bereits auf eine neue Aufwärtsbewegung hingedeutet hatte. Seit Mitte August 2020 wird der Kurs überwiegend in einer breiten Handelsspanne zwischen 37,50 und 42 Euro gehandelt. An der oberen Grenze kam es im November zu einem Fehlausbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...