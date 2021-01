Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt und neue zehnmonatige Höchststände erreicht. Ein knapperes Angebot und fallende Lagerbestände in den USA trieben die Preise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 54,75 US-Dollar. Im weiteren Verlauf kam der Brent-Preis aber wieder etwas zurück und lag am Vormittag noch 0,2 Prozent höher bei 54,41 Dollar.Noch immer sorgt ...

