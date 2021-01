FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.01.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2820 (2920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3560 (3770) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 725 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1100 (875) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 190 (155) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 300 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 250 (230) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 665 (630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5000 (3850) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1650 (1260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 125 (110) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERNSTEIN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7000 (6700) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BOFA RAISES SPECTRIS TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 3000 (2150) PENCE - CITIGROUP RAISES ASTON MARTIN TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2800 (1240) PENCE - CITIGROUP RAISES HARGREAVES LANSDOWN TO 'NEUTRAL' (SELL) - TARGET 1570 PENCE - CITIGROUP RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 2050 (1950) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 155 (135) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 44 (43) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 170 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES DS SMITH TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 440 (370) PENCE - JEFFERIES RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2050 (1850) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 529 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES NEXT PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 8300 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 160 (145) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3200 (3400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2500 (2400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (5900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS NATWEST TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 165 (145) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

