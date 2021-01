DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM Deutsche Mittelstand AG beauftragt DZ PRIVATBANK als Verwahrstelle

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta006/07.01.2021/11:00) - Die KFM Deutsche Mittelstand AG konzentriert ihre Fondsbestände bei der DZ Bank Gruppe: Die DZ Privatbank betreut nun den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2)

Die KFM Deutsche Mittelstand AG hat die DZ PRIVATBANK als Verwahrstelle beauftragt. Sie übernimmt von Berenberg die Verwahrung des Investmentvermögens der KFM Deutsche Mittelstand AG. "Wir freuen uns, unser Portfolio und damit das Vermögen unserer Kunden in den Händen der größten deutschen Verwahrstelle zu wissen", sagt KFM-Vorstand Hans-Jürgen Friedrich. "Die DZ BANK und ihre Tochter, die DZ PRIVATBANK, sind als genossenschaftliche Institute ebenso wie wir dem Mittelstand sehr verbunden und bei ihren geschäftlichen Tätigkeiten spielt auch die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle - eine weitere Gemeinsamkeit mit unserer grundsätzlichen Orientierung."

Die Verwahrstellen-Experten der DZ BANK-Gruppe betreuen aktuell 1.087 Investmentvermögen und ein konsolidiertes Fondsvermögen von 390,72 Milliarden Euro. Entsprechend professionell sind sie aufgestellt - sowohl personell als auch hinsichtlich der spezialisierten Qualifikationen der Experten. Alle Funktionen werden im eigenen Unternehmen getätigt.

Neben der Verwahrung der Wertpapiere gehören auch verschiedene Kontrollfunktionen zur Aufgabe der Verwahrstelle. So überprüft sie zum Beispiel die Wertermittlung der Fondsanteile, Buchungsprozesse oder Aktivitäten der Fondsmanager. Alle Aufgaben erfüllt sie gemäß den Vorschriften des KAGB (Kapitalanlagegesetzbuch) unabhängig vom Auftraggeber und unter den jeweiligen Aufsichtsbehörden der Länder.

"Mit der Beauftragung der DZ PRIVATBANK haben wir einen starken Partner an der Seite, mit dem wir die Qualität unserer Arbeit stärken und unser Wachstum auch künftig mit der gewohnten Professionalität managen können", sagt Friedrich. Das Volumen des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ist bereits auf über 200 Millionen Euro gewachsen. Die Betreuung des Portfolios erfordert auch auf der Ebene der Verwahrung eine hohe Expertise, die die DZ PRIVATBANK sicherstellt.

Die DZ BANK zählt in Deutschland zu den größten Verwahrstellen. Gemeinsam mit der Monega KAG (Kapitalanlagegesellschaft) hat die KFM Deutsche Mittelstand AG im April 2020 den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) aufgelegt, den die DZ BANK verwahrt. Mit einem Volumen von bereits über 13 Millionen Euro zeigt sich auch hier das überzeugende Konzept und der Qualitätsanspruch aller beteiligten Partner. Monega und DZ BANK stehen wie die KFM Deutsche Mittelstand AG für Kundennähe, kurze und unbürokratische Prozesse, Flexibilität und hohe Innovationsgeschwindigkeit.

"Ein hochwertiges Investment wie die Anlage in Mittelstandsanleihen setzt ein professionelles Management aller Tätigkeiten voraus", betont Friedrich, der als ausgewiesener Experte für Unternehmenskredite die Auswahl der Anleihen den strengen Regeln des Analyseverfahrens KFM-Scoring unterwirft. "Die Qualität sichern wir durch ein starkes Netzwerk hoch professioneller Partner." Den Auswahlprozess unterstützen noch weitere externe Partner, unter ihnen die Agentur imug | rating, die Nachhaltigkeitsratings erstellt, oder die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Rödl & Partner, die in ihren Transparenzberichten die Qualität und Transparenz der Informationen über die Investmentfonds prüft. Die KFM Deutsche Mittelstand AG hat ihre Investments unter dem Haftungsdach der Gesellschaft NFS Netfonds Financial Service abgesichert.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner und dem Finanzen Verlag mit dem Transparenten Bullen 2020 ausgezeichnet.

