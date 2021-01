DJ Raus aus dem kalten Minuszins-Alltag. Am Schwarzen Meer erwarten Sie sonnige Renditen! - Warum noch Strafzinsen auf Ihr Kapital zahlen, wenn Sie sich attraktive Renditen sichern können?

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zug (pts005/07.01.2021/11:00) - Traumstrände, ein herrliches Klima und eine seit Jahren dynamische Wirtschaft - eigentlich erstaunlich, dass der Wachstumsmarkt Bulgarien für viele Menschen im deutschsprachigen Raum noch immer "nur" ein Geheimtipp ist. In Wahrheit ist das Land an der Schwarzmeerküste längst eines der lukrativsten Investitionsziele der Welt.

Der bulgarische Immobilienmarkt - warum sich der Einstieg lohnt Besonders der bulgarische Immobilienmarkt gehört derzeit zu den spannendsten Märkten weltweit. Im Jahr 2019 stieg der Preis für neue Immobilien um 11,9% und auch die Corona-Pandemie hat diese dynamische Entwicklung nicht gestoppt.

Die gefragtesten Orte sind die Hauptstadt Sofia sowie das Tourismuszentrum Burgas. In diesen Städten sind bis zu 6% Rendite im Jahr ohne weiteres möglich. Besonders lukrativ ist eine Investition in bereits erschlossene Community-Anlagen, die langfristig besonders attraktive Renditen ermöglicht.

Die Victoria Residenz - traumhafter Ausblick auf Erfolg Das Musterbeispiel für eine solche Community-Anlage ist die Victoria Residenz, ein 5-Sterne-Ferienresort bei Burgas, direkt am Schwarzen Meer. Traumhafte Villen in bester Lage zu Preisen, die in deutschsprachigen Ländern schlicht unmöglich wären. Da verwundert es kaum, dass die fünf bestehenden Communities einen hervorragenden Ruf geniessen und Jahr für Jahr mehr Ehepaare und Familien aus der DACH-Region in die Residenz Victoria locken.

Die Mietanfragen sind zuletzt regelrecht explodiert und können durch das bestehende Angebot schon längst nicht mehr bedient werden, sagt Jens Herbst, Geschäftsführer der Immo Residenz Victoria AG i.G.. Genau aus diesem Grund birgt eine Erweiterung des Resorts mit Mietobjekten enormes Potenzial.

Erweiterung der Anlage als passende Antwort auf die grosse Nachfrage Um den geplanten Ausbau der Anlage in die Wege zu leiten, erhielt die Immo Residenz Victoria AG im April 2020 das exklusive Maklermandat von der Bauherrschaft "Victoria Residenz". Trotz Corona erhielt man innerhalb von nur drei Monaten bereits über 100 (!) ernsthafte Anfragen für Kauf- und Mietobjekte.

Wie Sie in die Victoria Residenz investieren und sich mindestens 7,3% Rendite sichern Auch Sie können von dem geplanten Ausbau profitieren. Mit Ihrem Investment wird die bestehende Anlage in den nächsten 3 Jahren um einen eigenen Komplex erweitert. Victoria Hill West mit 17 Villen und einem Gemeinschaftspool ist die ideale Antwort auf die grosse Nachfrage.

In der ersten von insgesamt drei Finanzierungsrunden (Gesamtziel: 2,500.000 EUR, mehr Informationen auf https:// www.residenz-victoria.ch/investieren/ ) können Sie Ihre Anteile zum Vorzugspreis von 4 EUR kaufen und sich eine jährliche Rendite von 7,3% sichern. Sie profitieren im weiteren Verlauf nicht nur von den Mieteinnahmen und der jährlichen Wertsteigerung der Grundstücke und der Immobilien, sondern dürfen sich später sogar über zusätzliche Einnahmen freuen: Durch den Ausbau der Infrastruktur - geplant sind etwa ein Privatstrand, ein Restaurant und ein Frischmarkt - entstehen neue, langfristig stabile Einnahmequellen, die Ihre Rendite nochmals steigern werden.

Interessieren Sie sich für ein lukratives Investment in die Victoria Residenz? Auf der Website https://www.residenz-victoria.ch/investieren/ finden Sie viele weitere Informationen und sogar einen Renditerechner, mit dem Sie Ihre künftige Rendite kalkulieren können.

Dort finden Sie auch unseren detaillierten Businessplan inklusive anschaulicher Worst Case, Realistic Case und Best Case Szenarien, den Sie als PDF herunterladen können.

Die Victoria Residenz ist eines der begehrtesten Investitionsziele, die der europäische Markt zu bieten hat. Je früher Sie einsteigen, desto mehr werden Sie am Ende profitieren.

Sie haben Fragen zum Thema Immobilieninvestment in Bulgarien? Im persönlichen Gespräch klärt das Team all Ihre Fragen, Wünsche oder auch Unklarheiten in aller Ruhe.

Kontaktinformation: Jens Herbst Geschäftsführer

Web: https://www.residenz-victoria.ch Tel: +41 (0) 79 555 44 33 E-Mail: invest@residenz-victoria.ch

(Ende)

Aussender: Residenz Victoria Ansprechpartner: Residenz Victoria Tel.: +41(0) 79 555 44 33 E-Mail: info@residenz-victoria.ch Website: www.residenz-victoria.ch

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210107005 ]

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2021 05:01 ET (10:01 GMT)