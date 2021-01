Berlin (ots) - Zusätzliche Bildungssendungen sind wichtig und entlasten ElternZu der Ankündigung von ARD und ZDF, ab der kommenden Woche zusätzliche Lern- und Bildungsformate unter dem Motto "Schule daheim" anzubieten, erklärt die kultur- und medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann:"Das Angebot sollte Schule machen! Mit den zusätzlichen Bildungssendungen unterstützen ARD und ZDF das Lernen im Schul-Lockdown. Insbesondere auch bei Kindern, die über digitale Angebote nicht erreicht werden können. Schüler können durch das Fernsehen lernen und die Eltern werden dabei entlastet. ARD und ZDF leisten damit einen wichtigen Beitrag, dass der Schullockdown für viele Familien erträglicher wird. Großes Lob dafür.In Zeiten, wo mit Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen nicht gespart wird, ist dieses Angebot ein wichtiges Zeichen. Die Corona-Pandemie bietet den öffentlich-rechtlichen Sendern auch eine Chance, sich auf den Kernauftrag Information, Kultur und Bildung zu konzentrieren.Daher wäre es auch sehr zu begrüßen, wenn die zusätzlichen Bildungsangebote auch Kulturangebote beinhalten. Gerade im Kulturbereich gibt es viele Angebote, die stärkere Verbreitung finden sollten, zum Beispiel ein virtueller Museumsbesuch oder ein Besuch in Goethes-Geburtshaus."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion ist die größte Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4806237