Raiffeisen Research hat den Jahresausblick auf 2021 veröffentlicht. Zu den Aktienmärkten meint Research-Chefanalyst Peter Brezinschek: "Neben der großzügigen Fiskal- und Geldpolitik wirken die deutlich höheren Gewinnschätzungen für 2021 und die sich aufhellenden Konjunkturaussichten bis 2022 positiv auf die Börsenentwicklung. Andererseits haben die Bewertungen in vielen Ländern extrem hohe Niveaus erreicht und würden keine Rückschläge in der Pandemiebekämpfung im Jahresverlauf verzeihen". Er fügt hinzu: "Auch die Präferenz der Investmentstile und damit die jeweiligen Branchenfavoriten werden bestimmen, welche Aktienindizes 2021 besser oder schlechter abschneiden werden." Zu den Risikofaktoren müssten die politische Neuorientierung in den USA aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...