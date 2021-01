Auch in Deutschland sind mindestens 16 Bundesämter und Ministerien vom sogenannten Solarwinds-Hack betroffen. Das räumt die Bundesregierung in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage ein. Mit nach ersten Ermittlungen mindestens 18.000 eingerichteten Hintertüren dürfte das Schadprogramm Sunburst, das über die Netzwerk-Management-Software Solarwinds Orion eingeschleust wurde, für einen der größten Hacker-Angriffe aller Zeiten verantwortlich sein. FDP-Digitalexperte stellt Anfrage an Bundesregierung Unternehmen, staatliche Stellen und andere Organisationen weltweit zählen zu den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...