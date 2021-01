John Deere hat das Konzept eines rein elektrischen Baggers vorgestellt. Das Fahrzeug befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Klar ist aber: Der Hersteller will die Elektromobilität nicht nur in der Landwirtschaft, sondern künftig auch auf Baustellen vorantreiben. Grundsätzlich soll das bisher E-Power genannte Konzeptfahrzeug das Leistungsniveau des dieselbetriebenen Baggerladers 100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...