Bonn (ots) - Sturm auf das Capitol in Washington. Aufgebrachte Anhänger von Präsident Donald Trump haben das Gebäude gestürmt. Angesichts der Ausschreitungen mit vier Toten wurde die Nationalgarde mobilisiert und die Kongress-Sitzung zur Bestätigung des Wahlergebnisses von Wahlsieger Joe Biden unterbrochen. Donald Trump steht in der Kritik. Forderungen nach einem Amtsenthebungsverfahren werden erhoben.Wie schwierig wird die Machtübergabe an Biden? Wie werden sich die Trump-Anhänger verhalten? Wie beschädigt ist die Demokratie in den USA?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:Prof. Christiane Lemke, Politikwissenschaftlerin Universität HannoverErik Kirschbaum, Los Angeles TimesBenjamin Wolfmeier, Trump-Anhänger