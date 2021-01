Die Geschehnisse in Washington haben einmal mehr gezeigt, dass der Bitcoin und andere Kryptowährungen von Krisen in besonderem Maße profitieren können. Doch die starken Schwankungen machen das Investment gefährlich. Die Ausschreitungen rund um das Kapitol in Washington haben dazu beigetragen, dass der Bitcoin (und, in geringerem Maße, einige andere Kryptowährungen) seinen Höhenflug fortsetzen konnte. Erstmals stieg die Kryptowährung über die Marke von 37.000 US-Dollar. Damit hat sich keine Anlage in den letzten Wochen so gut entwickelt wie Bitcoin, Ethereum und Co. Jeweils in den letzten 30 Tagen verdoppelt...

