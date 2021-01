Goslar - Der Harzer Tourismusverband erwartet für das kommende Wochenende erneut einen Besucheransturm. "Wie es aussieht, wird der Schnee bleiben, vielleicht kommt sogar noch neuer dazu, und die meisten neuen Corona-Verordnungen gelten auch erst ab Montag", sagte Christin Wohlgemuth, Pressesprecherin des Harzer Tourismusverbandes, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Selbst wenn die 15-Kilometer-Regelung gelte, werde das vermutlich nicht viel ändern. Im niedersächsischen Teil des Harzes kämen die meisten Besucher aus Niedersachsen und dort liege ihres Wissens nach nirgends die Inzidenz über 200. Ihr Fazit: "Es werden am Wochenende vermutlich wieder viele Menschen in den Harz kommen." Wegen dieser Erwartung habe die Polizei fürs Wochenende auch "aufgerüstet", so Wohlgemuth. "Es wurde Verstärkung angefordert. Die werden die Zufahrtsstraßen betreuen, aber auch im Ort unterstützen und dort unter anderem die Maskenpflicht und die Parkplätze kontrollieren."



Online würden sie außerdem Updates zur Lage auf den Parkplätzen im Harz geben. Seien die Parkplätze voll, müssten die Menschen umdrehen oder in andere Regionen ausweichen.

