Auf die Plätze fertig los: Ready Set Gold Corp wird am kommenden Montag, 11. Januar, 2020 unter dem Ticker-Symbol RDY an der Canadian Securities Exchange (CSE) in den Handel kommen. Die deutsche Börsennotiz wird dann in Kürze folgen. Ready Set startet, ausgestattet mit rund 3 Mio. CAD aus dem Börsengang, als fortgeschrittene Explorationsgesellschaft mit dem Flaggschiffprojekt Northshore im bergbaufreundlichen Hemlo-Schreiber ...

