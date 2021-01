DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Wegen des orthodoxen Weihnachtsfests findet in Russland kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future n.def. n.def. n.def. S&P-500-Future 3.761,75 +0,12% +0,82% Euro-Stoxx-50 3.610,65 -0,01% +1,63% Stoxx-50 3.165,11 -0,05% +1,83% DAX 13.941,89 +0,36% +1,63% FTSE 6.814,79 -0,40% +5,90% CAC 5.640,11 +0,17% +1,60% Nikkei-225 27.490,13 +1,60% +0,17% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,56 0,19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,80 50,63 +0,3% 0,17 +4,7% Brent/ICE 54,22 54,30 -0,1% -0,08 +4,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.917,65 1.919,00 -0,1% -1,35 +1,0% Silber (Spot) 27,15 27,33 -0,6% -0,17 +2,9% Platin (Spot) 1.098,78 1.104,00 -0,5% -5,23 +2,7% Kupfer-Future 3,64 3,65 -0,2% -0,01 +3,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den Rekordhochs am Vortag könnten die Leitindizes an der Wall Street erneut bislang unerreichte Höhen erklimmen. Vor allem die am Mittwoch zurückgebliebenen Technologiewerte dürften diesmal gefragt sein. Die vorübergehende Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump wird von den Anlegern abgehakt, die sich stattdessen auf die Perspektive steigender Staatsausgaben zugunsten der Ökonomie fokussieren. Die Aktie von T-Mobile US dürfte zulegen. Die Telekom-Tochter hat im vergangenen Jahr so viele Kunden gewonnen wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 815.000 zuvor: 787.000 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -67,30 Mrd USD zuvor: -63,12 Mrd USD 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 54,5 Punkte zuvor: 55,9 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Nach der Kursrally vom Vortag geht es an den europäischen Aktienmärkten teils noch etwas nach oben. Kurstreiber ist weiter die Hoffnung auf Stimulus-Pakete, Infrastrukturmaßnahmen und höhere Staatsausgaben, wie sie mit dem Parteiprogramm der US-Demokraten verbunden sind. Positiv werden an der Börse die Wirtschaftsdaten aus Europa interpretiert. Vor allem habe sich die Stimmung bei den Unternehmen weiter verbessert. Zyklische Sektoren führen die Gewinnerliste an. Für Bauaktien geht es 2,2 Prozent nach oben, Rohstoffwerte gewinnen im Schnitt 1,2 Prozent, während der Sektor der Industriegüter 0,9 Prozent fester notiert. Positiv wird ein Milliarden-Zukauf für Lafargeholcim (plus 1,7 Prozent) gewertet. Lafarge kauft Firestone Building Products (FSBP) aus den USA für 3,4 Milliarden Dollar. Saint-Gobain setzt sich an die Spitze der Kursgewinner im Bausektor. Saint-Gobain hat über ein starkes viertes Quartal beim Umsatz informiert. Auch bei der Konkurrenz sorgt das für gute Laune: Heidelcement steigen 3,7 Prozent, für Saint-Gobain geht es um 6,3 Prozent nach oben. Delivery Hero geben nach der Kapitalerhöhung 2,3 Prozent auf 135,15 Euro nach. Hier wurden Aktien für 1,2 Milliarden Euro zu 132,00 Euro bei Investoren platziert. Als gut für Curevac werten Händler die Partnerschaft mit Bayer. Für die Curevac-Aktie geht es in Frankfurt um 22 Prozent nach oben, Bayer steigen um 2,8 Prozent. Positiv für Nordex werten Händler eine neue Auftragsmeldung. Diesmal sollen 33 Turbinen mit 188 Megawatt nach Finnland geschickt werden. Nordex gewinnen 4,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:05 Uhr Mi, 17:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,2252 -0,61% 1,2323 1,2281 +0,3% EUR/JPY 127,11 +0,04% 127,25 126,92 +0,8% EUR/CHF 1,0831 -0,03% 1,0831 1,0831 -1,3% EUR/GBP 0,9034 -0,27% 0,9063 0,9045 +1,2% USD/JPY 103,74 +0,65% 103,25 103,35 +0,4% GBP/USD 1,3567 -0,32% 1,3595 1,3578 -0,7% USD/CNH (Offshore) 6,4616 +0,20% 6,4389 6,4542 -0,6% Bitcoin BTC/USD 38.137,22 +5,75% 37.137,50 34.939,49 +31,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fest - Die Rekordvorgaben der Wall Street und die Hoffnungen auf ein neues US-Konjunkturpaket haben am Donnerstag die Börsen in Ostasien und Australien angetrieben. Der Dow-Jones-Index hatte am Vortag erstmals die Marke von 31.000 Punkten geknackt. Während der Nikkei-225 erneut auf ein 30-Jahre-Hoch stieg, ging es an der Börse in Hongkong mit der weiteren Regulierung chinesischer Unternehmen abwärts. Besonders deutlich fiel das Plus in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 1,6 Prozent nach oben ging. Zwischenzeitlich war der Index erneut auf ein 30-Jahre-Hoch geklettert. Vor allem Stahl- und Finanzwerte zählten zu den Favoriten. Marktteilnehmer verwiesen auf die Hoffnung auf ein weiteres Corona-Hilfspaket in den USA. Tagesgewinner war der Kospi in Seoul, der um 2,1 Prozent kletterte. Erst am Vortag hatte der Index erstmalig die Marke von 3.000 Punkten übersprungen. Die Hoffnung auf neue staatliche Konjunkturpakete in den USA und eine kräftige konjunkturelle Erholung im Jahr 2021 hätten die Kurse nach oben getrieben. Gesucht waren in Südkorea vor allem Stahl-, Banken- und Ölwerte. LG Chem legten um 8,1 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen Vertrag über die Lieferung von Polio-Impfstoffen erhalten hat. In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 1,6 Prozent. Der Markt habe die Entwicklung in den USA am Vortag nachvollzogen, mit Kursaufschlägen bei zyklischen Werten und einem schwachen Technologie-Sektor, hieß es. Die Sektoren der Finanz-, Rohstoff- und Energiewerte gewannen zwischen 2,4 und 4,5 Prozent. Dagegen büßte der Technologie-Bereich 3,0 Prozent ein. Die chinesischen Börsen zeigten sich dagegen mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während der Schanghai-Composite nach einem Schlussspurt 0,7 Prozent gewann und damit den sechsten Handelstag in Folge zulegte, reduzierte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,2 Prozent. Abgaben der Technologie- und Telekomwerte drückten in Hongkong auf das Sentiment. Händler verwiesen auf weitere Regulierungen in den USA. Angeblich erwägen US-Behörden, Investoren aus den USA zu verbieten, Aktien von Alibaba und Tencent zu erwerben.'Die Aktien von Alibaba fielen um 4,2 Prozent und Tencent gaben um 3,4 Prozent nach.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geben am Donnerstag leicht nach. Das Umfeld bleibt günstig angesichts des demokratischen Doppelerfolgs bei den Senatswahlen in Georgia und der damit verbundenen Kontrolle der Demokraten im US-Senat. Damit steigen die Chancen auf weitere Konjunkturhilfen in den USA. Akzente könnten im weiteren Verlauf noch Konjunkturdaten setzen. In den USA werden der wichtige ISM-Index für den Service-Bereich sowie die Handelsbilanz veröffentlicht. Aus der Eurozone kommen die neuen Verbraucherpreise für Dezember und der Umsatz im Einzelhandel, dazu diverse Daten zum Verbrauchervertrauen und zum Geschäftsklima in Europa. Am Nachmittag sprechen zudem gleich drei Fed-Regionalpräsidenten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer und Curevac bündeln Kräfte bei Corona-Impfstoffentwicklung

Der Pharmakonzern Bayer und das Biopharma-Unternehmen Curevac tun sich bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs zusammen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wollen die beiden Unternehmen ihre Stärken bündeln, damit Curevac nach Erhalt der Zulassungen weltweit mehrere hundert Millionen Impftstoff-Dosen zur Verfügung stellen kann.

Merck KGaA kauft Amptec und baut mRNA-Kapazität für Covid-19-Impfstoff aus

Merck erwirbt das Hamburger Unternehmen Amptec, einen Hersteller von mRNA, und baut damit seine Kapazität zur Herstellung von mRNA für Impfstoffe wie Covid-19, Therapien und Diagnostika aus. Finanzielle Details veröffentlichte der Darmstädter DAX-Konzern nicht.

Chef-Klimatologe der Munich Re: Trend zu teureren Naturkatastrophen

Neben der Corona-Pandemie haben Naturkatastrophen wie eine heftige Hurrikan-Saison und extreme Waldbrände die Versicherungswirtschaft im vergangenen Jahr schwer getroffen. Naturkatastrophen verursachten 2020 versicherte Schäden von 82 Milliarden US-Dollar, wie aus dem Naturkatastrophenbericht des Rückversicherers Munich Re hervorgeht. Im Vorjahr waren es 57 Milliarden Dollar.

Patrizia kauft Logistik-Objekt in den Niederlanden

Das Immobilienunternehmen Patrizia hat für 73 Millionen Euro ein 52.600 Quadratmeter großes, vollständig vermietetes Logistik-Objekt im niederländischen Tilburg erworben. Verkäufer sei der Immobilien-Investor und -Entwickler Dokvast. Mit dieser Akquisition steige der Wert des eigenen Logistik-Portfolios auf mehr als 5 Milliarden Euro.

Nordex soll 188-Megawatt-Windpark in Finnland errichten

Nordex wird einen Windpark in Finnland mit 33 Turbinen und einer Gesamtleistung von 188 Megawatt errichten. Einen entsprechenden Auftrag bekam das Hamburger Unternehmen vom Bremer Windparkbetreiber wpd, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Entain kauft schwedische Enlabs für 278 Mio EUR

