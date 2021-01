DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsstimmung im Euroraum steigt im Dezember spürbar

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im Dezember gestiegen und hat dabei den Rückgang von November fast wieder wettgemacht. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 90,4 Punkte von 87,7 im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Indexanstieg auf 89,3 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator stieg von 86,7 auf 89,5 Punkte.

Verbraucherpreise im Euroraum sinken fünften Monat in Folge

Die Verbraucherpreise im Euroraum sind im Dezember den fünften Monat in Folge gefallen und liefern der Europäischen Bank (EZB) damit weiter Grund zur Sorge. Im Jahresvergleich sanken die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Minus 0,2 Prozent vorhergesagt. Im November waren die Preise ebenfalls um 0,3 Prozent gesunken.

EZB: Daten deuten auf beträchtlichen BIP-Rückgang im 4Q

Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet wegen der wieder aufgeflammten Corona-Pandemie mit einem deutlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung des Euroraums Ende 2020. "Aktuelle Daten zur Konjunkturentwicklung, darunter Umfrageergebnisse und Hochfrequenzindikatoren, lassen für das Schlussquartal 2020 auf einen beträchtlichen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit schließen, der allerdings deutlich geringer ausfallen dürfte als im zweiten Jahresviertel", heißt es im aktuellen Wirtschaftsbericht der EZB.

IWH: Deutlich mehr Insolvenzen im Dezember

Die Zahl der Insolvenzen war im Dezember 2020 nach Angaben des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) deutlich höher als in den Vormonaten. Laut IWH-Insolvenztrend seien im letzten Monat des Jahres 921 Personen- und Kapitalgesellschaften als insolvent gemeldet worden, teilte das Institut mit. Damit hätten die Insolvenzen im Dezember um 30 Prozent über dem Mittel der vorangegangenen drei Monate gelegen und das Niveau von Dezember 2019 erreicht. Für die ersten beiden Monate des Jahres 2021 rechne das IWH mit ähnlichen Zahlen.

Mittelstand warnt vor "kippender Stimmung" in Betrieben

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) hat angesichts des verlängerten Lockdowns weitere Hilfen von Bund und Ländern gefordert. "Durch den staatlich angeordneten Hausarrest kippt die Stimmung in der mittelständischen Wirtschaft", sagte BVMW-Hauptgeschäftsführer Markus Jerger der Funke-Mediengruppe. Als "Trotzreaktionen" würden erste Geschäfte trotz Lockdowns wieder öffnen wollen.

Steinmeier: Von Trump angestachelter Mob hat Kongress gestürmt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Sturm auf das US-Kapitol scharf verurteilt und vor einer Gefährdung der Demokratie durch Hetze und Lügen auch in Deutschland gewarnt. "Der friedliche Machtwechsel infolge freier Wahlen ist ein Grundstein der Demokratie. Ein bewaffneter Mob, aufgestachelt von einem amtierenden Präsidenten, der diesen Grundstein missachtet, hat gestern den US-Kongress gestürmt", sagte Steinmeier in einem Statement. "Das war ein Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie."

Merkel sieht Trump verantwortlich für Vorgänge im US-Kongress

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Entsetzen über die Erstürmung des US-Kapitols geäußert und scharfe Kritik am noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump geübt. Die Bilder, die nun um die Welt gingen, seien "verstörend", sagte sie bei der digitalen Klausurtagung der CSU-Bundestagsfraktion. "Mich haben diese Bilder wütend und traurig gemacht". Dabei gehe es ihr wie Millionen Menschen, die Amerikas demokratische Tradition bewunderten.

US-Kongress bestätigt Bidens Wahlsieg

Der US-Kongress hat den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November formell bestätigt. Biden sei mit den Stimmen von 306 Wahlleuten zum Nachfolger von Donald Trump bestimmt worden, sagte US-Vizepräsident Mike Pence am Donnerstagmorgen vor den Mitgliedern des Senats und des Repräsentantenhauses. Die gemeinsame Sitzung der beiden Parlamentskammern war am Mittwoch nach der Erstürmung des Kapitols durch militante Anhänger Trumps für mehrere Stunden unterbrochen worden.

Trump verspricht "geordnete" Amtsübergabe an Biden

Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat nach der Bestätigung des Wahlsiegs seines Herausforderers Joe Biden im Kongress eine "geordnete" Amtsübergabe an seinen Nachfolger angekündigt. Obwohl er das Ergebnis der Präsidentschaftswahl weiterhin nicht anerkenne, werde es "eine geordnete Übergabe am 20. Januar geben", erklärte Trump. Der US-Kongress hatte zuvor in einer von der Erstürmung des Kapitols durch militante Trump-Anhänger überschatteten Sitzung Bidens Sieg bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November formell bestätigt.

+++ Konjunkturdaten +++

Italien/Verbraucherpreise Dez vorl. +0,3% gg Vm, -0,1% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Dez PROG: +0,2% gg Vm, -0,2% gg Vj

China/Währungsreserven Dez 3,217 Bill USD (Nov: 3,178 Bill USD)

China/Währungsreserven Dez stiegen um 38,03 Mrd USD zum Vormonat

